Turismo.- Mancomunidad Axarquía prepara una visita a la comarca con técnicos de turismo de la provincia

Mancomunidad Axarquía prepara una visita a la comarca con técnicos de turismo de la provincia - MANCOMUNIDAD

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

Mancomunidad Axarquía Costa del Sol va a organizar una visita a la comarca con técnicos de turismo de la provincia de Málaga. Junto con Turismo Costa del Sol y la Diputación de Málaga, la institución comarcal va a desarrollar un programa para que los técnicos de las diferentes oficinas y punto de información turística de la provincia conozcan la oferta y diversidad axárquica.

El presidente de la institución pública responsable de la gestión, promoción planificación turística de la comarca, Jorge Martín, ha agradecido a Turismo Costa del Sol "la confianza depositada en Mancomunidad para el desarrollo de esta actividad con la que se pretende crear sinergias entre los técnicos de toda la provincia y desarrollar alianzas provinciales que permitan fortalecer el destino Costa del Sol".

"En muchas ocasiones el turista acude a las oficinas de Turismo para solicitar información y que le ayuden a planificar y aprovechar al máximo su estancia en el destino y queremos que la Axarquía se conozca y esté presente en todos los puntos de información", ha explicado Martín, que ha destacado dos factores a tener en cuenta.

En concreto, por un lado, ha señalado, "la proximidad a la capital malagueña, y con ello al aeropuerto y a la estación de tren, siendo Rincón de la Victoria la entrada a la Axarquía o la proximidad con Granada a través de Alcaucín o Nerja. Esto supone que somos un buen destino para una escapada de puente o para quien elige una estancia más larga en Málaga", ha comentado Martín, que ha destacado también "la proximidad que existe entre todos los pueblos de la comarca y sus buenas comunicaciones por carretera".

El segundo factor que ha resaltado Martín ha sido "la diversidad de esta comarca y las diferentes posibilidades de viaje que puede ofrecer". "La singularidad de nuestra comarca la convierte en un destino propicio para quien busca experiencias en la naturaleza, tanto de mar como de montaña, para quien basa su viaje en la gastronomía o las tradiciones, o para aquel que le gusta conocer el patrimonio monumental o histórico de sus pueblos y ciudades", ha señalado el presidente de Mancomunidad Axarquía Costa del Sol.

De igual modo, Martín ha explicado que la visita tendrá lugar a principios de 2026 y que, desde el Área de Turismo junto con Turismo Costa del Sol, se ha comenzado en el diseño y organización de la actividad.

La pasada semana, técnicos de Mancomunidad Axarquía participaron en una visita técnica desarrollada en Antequera a la que asistieron también técnicos de Frigiliana y Vélez-Málaga.