Turismo.- Mijas se muestra como un destino único, lleno de sensaciones, bienestar y calidad de vida

La alcaldesa de Mijas (Málaga), Ana Mata, acompañada del edil de Turismo, Francisco Jerez, presenta la nueva campaña de promoción turística del municipio - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Mijas (Málaga), Ana Mata, acompañada del edil de Turismo, Francisco Jerez, ha presentado este martes la nueva campaña de promoción turística del municipio. Bajo el eslogan 'Mijas, donde la vida fluye', nace esta iniciativa de promoción "con la que se busca mostrar un destino lleno de sensaciones, que invita a la desconexión y al máximo disfrute".

En definitiva, ha señalado, "un lugar en el mundo donde dejarse llevar y adquirir nuevas experiencias vitales". Esta campaña se iba a haber presentado en la última edición de Fitur, pero el Ayuntamiento de Mijas anuló toda presencia institucional en señal de luto por el accidente ferroviario de Adamuz.

Mata ha explicado que esta campaña se estrenará de manera oficial en la feria ITB de Berlín, en marzo, aunque desde este martes ya es la imagen oficial del turismo de Mijas.

La nueva propuesta de comunicación surge de la necesidad de ofrecer un contrapunto a la saturación informativa y a las prisas cotidianas que marcan hoy por hoy a la sociedad.

"Mijas se presenta como un lugar único, alejado de otros destinos turísticos ya de por sí saturados, mostrándose a su vez como un lugar para vivir y sumergirse en nuevas experiencias y no simplemente pasar unas vacaciones. El bienestar y la calidad de vida son las notas predominantes", ha explicado la alcaldesa.

Ha incidido en que "Mijas es un destino completo, que cuenta con una amplia oferta para todo tipo de públicos. Desde turismo de relajación, hasta deportivo, golf, salud, cultural, gastronómico... Es decir, una ciudad donde no simplemente se viene a pasar las vacaciones, sino adquirir nuevas experiencias vitales. Esto se refleja en la campaña".

Por su parte, el concejal de Turismo ha explicado que esta campaña no es sólo una acción promocional, "es una declaración de intenciones sobre el modelo turístico que defendemos para Mijas: un turismo de calidad y compatible con la vida del municipio durante todo el año".

"Desde el área de Turismo trabajamos para que esta campaña tenga un impacto real en la desestacionalización. Mijas no es un destino de temporada alta: es un destino para disfrutar los doce meses del año, y esta propuesta nos permite segmentar mercados y públicos con mensajes muy concretos", ha añadido.

Jerez ha asegurado que Mijas "compite hoy en un mercado turístico global muy exigente". "Por eso apostamos por una marca clara, adaptable y reconocible, capaz de posicionarnos en ferias internacionales como Fitur y en mercados estratégicos donde queremos seguir creciendo", ha apostillado.

CAMPAÑA MULTISEGMENTO

'Donde la vida fluye' destaca por su gran versatilidad, tal y como ha continuado la alcaldesa. Admite múltiples versiones destinadas a diferentes nichos de mercado, como 'Donde los sabores fluyen', 'Donde el deporte fluye' o 'Donde los atardeceres fluyen', por poner algunos ejemplos.

La acción promocional persigue fomentar el sentimiento de pertenencia y provocar en el usuario las ganas de visitar Mijas y descubrirla a través de experiencias basadas en sensaciones.

Asimismo, por su sencillez, la campaña puede adaptarse a cualquier idioma y de hecho ya existe la versión inglesa bajo el claim 'Where life flows'.

Otro de los objetivos es dar a conocer la amplia y variada oferta de servicios y atractivos que ofrece el municipio: la sierra con sus senderos, bosques y paisajes únicos; la calidad de sus calas y playas; la Senda Litoral que discurre en paralelo al mar; la gastronomía que aúna tradición e innovación; la oferta de campos de golf; sus tradiciones y su historia milenaria.

También se ha proyectado el video que completa la campaña y que tiene como hilo conductor a una mujer que huye del estrés diario refugiándose en la amplia oferta turística de Mijas.