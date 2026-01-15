Turismo.- Rincón se promociona por primera vez en la feria turística de Finlandia para abrir nuevos mercados

Rincón se promociona por primera vez en la feria turística de Finlandia para abrir nuevos mercados internacional - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

Rincón de la Victoria (Málaga) participa por primera vez en la feria turística Matka Nordic Travel Fair 2026, el mayor evento turístico del norte de Europa, que se celebra del 15 al 18 de enero en Helsinki (Finlandia), con el objetivo de abrir nuevos mercados internacionales y reforzar su posicionamiento como destino turístico de calidad.

El municipio acude de la mano de la Asociación para la Promoción Turística de la Axarquía (APTA) y bajo el paraguas de Turismo y Planificación Costa del Sol, que cuenta con stand propio en esta cita estratégica para la promoción turística en los países nórdicos.

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado que la presencia en este tipo de encuentros internacionales responde a una estrategia clara de diversificación de mercados.

"De lo que se trata, al igual que cuando acudimos a otras ferias internacionales, es de abrir nuevas vías de comercialización y posicionarnos dentro de un mercado con un enorme potencial", ha señalado.

Por su parte, el concejal de Turismo, Antonio José Martín, ha subrayado el creciente interés del mercado finlandés por el municipio. "Rincón de la Victoria recibió durante 2025 un total de 1.107 visitas de turistas finlandeses, lo que supone un incremento del 75% con respecto al mismo periodo del año anterior, confirmando la tendencia al alza de este mercado", ha explicado.

Además, el edil ha añadido que "existe una colonia finlandesa asentada en la parte occidental de la provincia, y muchos de ellos demandan un modelo turístico menos masificado. Rincón de la Victoria ofrece precisamente ese modelo diferenciado, consolidado como destino de turismo familiar y vinculado a la calidad de vida".

La actividad de Matka Nordic Travel Fair 2026 ha comenzado este jueves, 15 de enero, con el Matka Workshop Day, una jornada dirigida exclusivamente a profesionales del sector turístico en la que se están manteniendo reuniones de trabajo con turoperadores y agencias especializadas.

A partir de el viernes y hasta el domingo 18 de enero, la feria abrirá sus puertas al público general, reforzando la promoción directa del destino. Durante el evento se distribuirá material informativo de Rincón de la Victoria, destacando su amplia oferta turística y de servicios, incluido el campo de golf Añoreta Golf.

En su edición anterior, Matka Nordic Travel Fair reunió a más de 60.000 visitantes y 20.000 profesionales del sector, con la participación de 900 expositores de más de 90 países, consolidándose como una de las ferias turísticas más relevantes de Escandinavia.