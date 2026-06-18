Turismo.- Turismo Costa del Sol refuerza la promoción internacional del destino con viajes de familiarización

Turismo Costa del Sol refuerza la promoción internacional del destino con tres viajes de familiarización para profesionales del sector turístico - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha organizado recientemente tres viajes de familiarización dirigidos a profesionales del sector turístico internacional con el objetivo de dar a conocer la provincia de Málaga de primera mano.

Estas acciones se enmarcan dentro de la estrategia que la entidad desarrolla a lo largo del año para acercar la oferta turística del destino a agentes de viajes, turoperadores y prescriptores de distintos mercados emisores, según han indicado desde Turismo Costa del Sol en un comunicado.

Los programas permitieron mostrar la diversidad de la oferta turística de la Costa del Sol, incorporando propuestas vinculadas no solo al segmento de sol y playa, sino también a la cultura, la gastronomía, el interior de la provincia y otros recursos capaces de generar nuevas oportunidades de comercialización para el destino.

El objetivo final de estas acciones es contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial turístico malagueño y favorecer la generación de negocio para el conjunto del sector.

Uno de los viajes contó con la participación de un grupo formado por 22 profesionales del turoperador alemán Schauinsland Reisen, que recorrieron distintos puntos de la provincia acompañados por Sidetours, empresa miembro del Foro de Turismo Costa del Sol. La visita permitió acercar a los participantes a la oferta turística del destino y conocer de primera mano algunos de sus principales recursos y experiencias.

Asimismo, Turismo Costa del Sol atendió a un grupo procedente de Canadá interesado en conocer la oferta turística de la provincia y las posibilidades de comercialización del destino en el mercado norteamericano. La acción permitió presentar distintos productos y segmentos turísticos con potencial para este mercado emisor.

A estas iniciativas se sumó también la visita de un grupo de agentes de viajes vinculados al turoperador Dertour, uno de los principales operadores turísticos europeos. La estancia permitió dar a conocer diferentes propuestas de la Costa del Sol y reforzar el conocimiento del destino entre profesionales con capacidad de prescripción y comercialización.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado que "los viajes de familiarización continúan siendo una de las herramientas más eficaces para trasladar a los profesionales turísticos la realidad y diversidad de la oferta de la Costa del Sol". Asimismo, señaló que "conocer el destino sobre el terreno permite generar una visión mucho más completa y facilita posteriormente su comercialización".

De igual modo, ha afirmado que "cada mercado presenta intereses y motivaciones diferentes, por lo que resulta fundamental mostrar la amplitud de experiencias que ofrece la provincia". Además, Díaz ha dejado claro que "la combinación de litoral, cultura, gastronomía, interior y oferta complementaria constituye uno de los principales elementos diferenciales de la Costa del Sol".

Las visitas desarrolladas permitieron reforzar el conocimiento del destino entre profesionales estratégicos de distintos mercados internacionales y favorecer el establecimiento de nuevas oportunidades de colaboración. La experiencia directa del destino continúa siendo uno de los factores más valorados por agentes y turoperadores a la hora de diseñar y comercializar nuevos productos turísticos.