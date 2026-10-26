Las universidades de Córdoba y Málaga inauguran un Máster en Gestión Ejecutiva de Alojamientos Turísticos

Elena Rizos (presidenta de Aehcor), Pedro Alba (vocal de Aehcor), Nuria Ceular (decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo), las Coordinadoras del Máster en la UMA y en la UCO, profesorado del máster y estudiantes de esta primera promoción. - UCO

CÓRDOBA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las universidades de Málaga (UMA) y Córdoba (UCO) han inaugurado este mes de octubre la primera edición del Máster Interuniversitario en Gestión Ejecutiva de Alojamientos Turísticos, el único máster oficial de Andalucía especializado en este ámbito, ofreciendo una formación avanzada orientada a la dirección y gestión.

Así lo ha indicado la UCO en una nota en la que ha detallado que uno de los principales valores diferenciales de este máster es su orientación práctica y su estrecha vinculación con el tejido empresarial. En este sentido, el alumnado tendrá la oportunidad de realizar prácticas formativas en puestos de responsabilidad, acompañado por directivos, gerentes y responsables de establecimientos de alojamiento, lo que le permitirá conocer de primera mano los procesos de dirección y toma de decisiones en la gestión ejecutiva.

La inauguración se ha desarrollado en dos jornadas complementarias. La primera tuvo lugar en modalidad online, mientras que la segunda se ha celebrado en Córdoba, con un encuentro presencial entre estudiantes y profesorado de ambas universidades, y con representantes del sector.

En concreto, la jornada ha incluido un encuentro con representantes de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), con la participación de su presidenta, Elena Rizos, y uno de sus vocales, Pedro Alba, en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la UCO. Posteriormente, los participantes han visitado el Hotel Hospes Palacio del Bailío, acompañados por su director, Alberto Pérez, y la Casa de las Comedias Boutique Apartments, un singular proyecto de emprendimiento turístico presentado por uno de sus promotores, Carolina Ramos.

Más allá de su dimensión académica y profesional, esta jornada representa un hito especialmente significativo al constituir el primer encuentro presencial de la primera promoción del máster, favoreciendo el conocimiento mutuo, el intercambio de experiencias y la creación de vínculos en torno a un proyecto formativo de calidad.

Con esta iniciativa, la Universidad de Málaga y la Universidad de Córdoba refuerzan su colaboración académica y su compromiso con una formación universitaria especializada, de calidad y estrechamente conectada con las necesidades reales del sector turístico, un sector estratégico para la comunidad.