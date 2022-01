Abierto el plazo de solicitud de becas de la Cátedra Fundación Atlantic Copper de la UNIA en La Rábida (Huelva)

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra Fundación Atlantic Copper de la Universidad Internacional de Andalucía (Huelva) ha abierto el plazo de solicitud de becas para cursar estudios universitarios en las diferentes titulaciones oficiales impartidas por la UNIA en su sede de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva).

El plazo de solicitudes, según ha indicado la universidad en una nota de prensa, comprende desde este jueves y hasta el 20 de febrero de 2022. El Consejo de Cátedra 'Fundación Atlantic Copper' fijará anualmente el número y el importe de las becas.

Entre los requisitos para ser beneficiarios estas becas se encuentran tener nacionalidad española, ser residente en Huelva y proceder de un entorno familiar y/o socio-económico no muy favorable que, de no contar con ayuda pública o privada, le haga difícil poder cursar estudios universitarios, o que dicho entorno socio-económico le resulte insuficiente para afrontar la iniciativa académica de que se trate.

Así, los aspirantes deben cumplir una serie de requisitos para los estudios de máster, por lo que deberán ser admitidos y matricularse de un mínimo de 60 créditos o del número máximo que permita la normativa propia de la UNIA. Y, por otro lado, tener una nota media mínima en el curso anterior o en los estudios de grado de 8,1.

También podrán ser beneficiarios de las becas aquellos alumnos que, reuniendo las condiciones de mérito y circunstancias familiares y/o socioeconómicas no muy favorables, no puedan acceder, por cualquier causa, a las becas convocadas por administraciones o entidades públicas, o que no puedan cumplir estrictamente, por causas que la Comisión de Otorgamiento entienda justificadas, los requisitos económicos y/o académicos formales establecidos.

Los beneficiarios de la Fundación Atlantic Copper obtendrán una beca general consistente en una ayuda económica para sufragar, total o parcialmente, el importe del precio público oficial que se fije en cada curso para los servicios académicos y/u otros gastos derivados de sus estudios en la UNIA, tales como: material académico, desplazamiento o residencia.

La solicitud de las becas se realizará por email dirigido a la Fundación Atlantic Copper y el modelo de solicitud se puede encontrar en la página web de la Fundación --Fundación Atlantic Copper-Becas--.

La Fundación Atlantic Copper es una organización sin fin de lucro, que cuenta entre sus fines con el fomento del desarrollo humano, económico, social y cultural de la provincia de Huelva, a través de la formación y capacitación intelectual y profesional de jóvenes residentes en la provincia con un entorno familiar, social y/o económico adverso, mediante la concesión de becas o ayudas.