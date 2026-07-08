Aiqbe destaca en los cursos de la UNIA la "importancia" de la provincia de Huelva en la producción de hidrógeno verde

El ingeniero y experto del sector industrial Rafael Romero dando clases en el curso 'Transición energética y los retos del futuro para Huelva y el valle del Hidrógeno Verde - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

El gerente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) e ingeniero y experto en el sector industrial, Rafael Romero, ha explicado este miércoles en los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía que Huelva es "fundamental" para la producción del hidrógeno verde porque "actualmente concentra un tercio de todo el que se produce y consume en España". Aunque ha matizado que en la actualidad se trata mayoritariamente de "hidrógeno gris" y "el desafío que supone transformarlo en verde".

Según ha indicado la Internacional de Andalucía en un una nota de prensa, el sector industrial que ha participado dentro del Curso de Verano 'Transición energética y los retos del futuro para Huelva y el valle del Hidrógeno Verde' desde el 7 al 10 de julio.

A tenor de su conocimiento del polo onubense tras tres décadas de análisis, el experto es contundente respecto al papel de la provincia frente al mapa energético internacional, ya que "Huelva es el único lugar en Europa que reúne todas las condiciones para que un valle de hidrógeno funcione de verdad, siendo la piedra de toque del continente en esta materia".

No obstante, más allá del despliegue tecnológico, Romero ha puesto el foco en la dimensión humana y en el que ha considerado "el mayor error de las empresas energéticas: la falta de una divulgación clara y empática con los ciudadanos".

Así, como miembro de la Asociación Española de Comunicación Científica, ha señalado su "preocupación" ante el hecho de que "15 de los últimos 17 proyectos de plantas de biogás y biometano hayan caído por la oposición social", tras admitir que las corporaciones no han sabido "transmitir adecuadamente la necesidad y seguridad de estas plantas renovables".

"Esta transformación sería imposible sin la colaboración de la sociedad; es necesaria una sinergia total para conseguirlo", ha afirmado el experto, tras destacar que "los beneficios ambientales inmediatos pasan por el abandono definitivo de combustibles fósiles como el petróleo y el gas para emplear fuentes limpias como el agua y la energía renovable", ha completado.

Finalmente, destaca dos proyectos "claves" que marcarán la pauta del éxito del modelo onubense frente a las exigentes directivas de descarbonización de la Unión Europea, como son "los valles del hidrógeno andaluz, promovidos por Moeve, y la iniciativa Circular Atlántico, sobre el que ha puesto en valor su dimensión ética, defendiendo el principio de responsabilidad ambiental". "Los residuos generados en el primer mundo deben ser tratados y solucionados en el propio primer mundo".

El encuentro 'Transición energética y los retos del futuro para Huelva y el valle del Hidrógeno Verde' es una propuesta formativa, que está situado dentro del proyecto europeo 'Greener', liderado por el Ayuntamiento de Huelva, y "trata de poner de manifiesto las innumerables oportunidades que esta nueva revolución va a generar en Huelva, su entorno y la misma Andalucía, mostrando así cómo aprovechar esta realidad empresarial para generar un verdadero proceso de transformación y progreso del territorio", ha finalizado su nota de prensa la UNIA.