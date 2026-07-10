Almuzara y UNIA presentan un libro de "evidencias" sobre el curso 'La Atlántida: descifrando el emigma'

Presentación del libro 'La Atlántida: descifrando el enigma', con la presencia de Manuel Pimentel, María de la O y Pepe Orihuela - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la sede de La Rábida, situado en Palos de la Frontera (Huelva), ha presentado el cuarto volumen de las actas del curso de verano 'La Atlántida: descifrando el enigma'. Una publicación editada por 'Almuzara Libros' y patrocinada por la institución académica, bajo la coordinación de José Orihuela, que recoge las ponencias y comunicaciones desarrolladas durante la edición celebrada entre el 8 y el 11 de julio de 2025.

Según ha indicado la UNIA en una nota de prensa, se trata de "un nuevo paso" en la consolidación de una línea de divulgación que, desde 2022, ha convertido a La Rábida en "un espacio de referencia" para el análisis científico del denominado relato atlante.

En el libro promovido por la entidad universitaria, filólogos, arqueólogos, geólogos, antropólogos e historiadores han participado en un proyecto multidisciplinar que busca "abordar este fenómeno desde el rigor académico, alejándolo de interpretaciones legendarias y acercándolo al debate científico".

Entre las principales aportaciones del volumen han destacado "el análisis del rastro de una catástrofe tsunamítica documentada en el paleoestuario del Guadalquivir, el estudio de evidencias de sofisticadas navegaciones a vela tres milenios antes de la llegada de los fenicios o la reconstrucción de antiguas redes comerciales que explicarían la presencia de marfil africano y ámbar siciliano en dólmenes andaluces de hace cinco mil años".

Todo ello ha configurado una publicación que "renuncia a la especulación para consolidar la Atlántida como objeto de estudio desde múltiples disciplinas científicas", como ha expresado la universidad.

Durante la presentación, la directora de la sede de La Rábida de la UNIA, María de la O Barroso, ha destacado la evolución de un proyecto que nació como una apuesta decidida de la universidad por "abrir nuevas líneas de conocimiento". "Para nosotros es un día especial, un día de fiesta. Empezamos con un primer curso que surgió como una idea valiente y hoy ya estamos en la quinta edición, presentando el cuarto libro y esperando poder hacer lo mismo el próximo año con las actas de este curso", ha señalado la directora.

"La Atlántida ha dejado de entenderse como un tema aislado para convertirse en una herramienta que permite comprender mejor la historia del sur de España desde la economía, la geografía, la filosofía o la arqueología", ha expresado la directora para indicar que el éxito de esta iniciativa reside en el carácter transversal.

El coordinador de la obra y director del curso, José Orihuela Guerrero, ha puesto en valor el respaldo que la UNIA ha ofrecido desde el inicio a una temática "tradicionalmente considerada tabú en determinados ámbitos académicos".

Orihuela ha explicado que el objetivo "nunca ha sido demostrar creencias", sino abrir "nuevas líneas de investigación a partir de evidencias contrastables". "La Atlántida es un relato de Platón. Nosotros estudiamos qué correlación puede existir entre ese relato y los hechos históricos y culturales que hoy conocemos gracias a la ciencia".

Entre las conclusiones de la edición celebrada este año, Orihuela ha destacado los indicios que apuntan a una posible "correlación entre el relato platónico y el mundo megalítico", una línea de investigación que "continuará desarrollando en futuras ediciones" junto a nuevos estudios sobre "las navegaciones prehistóricas y las posibles conexiones transatlánticas anteriores al descubrimiento de América".

Por su parte, el representante de la editorial Almuzara, Manuel Pimentel, ha destacado la "importancia" de la colaboración entre la universidad y la editorial para dar "continuidad y difusión al proyecto". Además, ha declarado que la UNIA "tuvo la osadía" de abrir un espacio para investigar un tema que "durante mucho tiempo pertenecía más al terreno de la imaginación que al de la academia".

"Gracias a esa apuesta y al trabajo de José Orihuela, la Atlántida ha pasado a convertirse en una materia de estudio", ha concluido en su discurso Pimentel.