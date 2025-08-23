Alumnado de cursos de marketing cultural, poesía e IA valoran su paso por las aulas de Sede Antonio Machado de la UNIA

BAEZA (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

Los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía en su Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) han completado su primera semana de actividades con "una intensa" participación estudiantil y académica.

Cuatro propuestas formativas --'Poesía y traducción', 'Comunicación institucional y marketing cultural de instituciones y museos', 'Fundamentos de Inteligencia Artificial: modelos generativos y aplicaciones avanzadas' y 'Fotografía narrativa: la inquietud por contar historias'-- cerraron este pasado viernes su calendario, "dejando tras de sí experiencias enriquecedoras y nuevos aprendizajes".

La diversidad de alumnos y perfiles profesionales ha sido una de las señas de identidad de esta primera semana. Desde jóvenes que inician su trayectoria universitaria hasta profesionales en activo, todos han encontrado un espacio de encuentro con el conocimiento y con otros apasionados de sus mismas inquietudes.

"Me apunté al curso de marketing cultural para mejorar el museo en el que trabajo", ha explicadp Andrea Ureña de la Cruz, del Museo de Arte Contemporáneo de Marmolejo, al tiempo que ha añadido que "he sacado ideas para atraer a niños, adultos y visitantes del pueblo. Lo importante es la divulgación cercana y el trabajo en redes sociales. Sin duda, repetiré".

Para Claudia Aguilera Moya, con apenas 18 años y matriculada en el curso de poesía, la UNIA ha sido "un descubrimiento". "He conocido autores que me han inspirado incluso a traducir, algo que nunca me había planteado. Los cursos son una oportunidad increíble: estudiar también es un descanso, un descanso que te forma como poeta y como persona", ha señalado.

En el ámbito científico, Cristóbal Vázquez García, estudiante de la Universidad de Granada, ha valorado "la visión crítica del curso de Inteligencia Artificial, trabajo con imágenes de cerebros y este curso me ha servido muchísimo. Lo más impactante ha sido descubrir las limitaciones de la IA, porque solemos verla como todopoderosa. Lo repetiría sin dudarlo, tanto por el contenido como por la diversidad de compañeros".

La primera semana concluye, pero los Cursos de Verano de la UNIA en Baeza siguen su marcha con nuevas propuestas académicas y culturales que se desarrollarán en los próximos días. Una programación que "reafirma a la Sede Antonio Machado como espacio de encuentro para el pensamiento crítico, el intercambio de saberes y el aprendizaje compartido en pleno verano".