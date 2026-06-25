Alumnas del curso de biodiversidad de UNIA en Málaga destacan la formación práctica y contacto directo con especialistas

Dos alumnas del encuentro de la UNIA en Málaga 'Biodiversidad marina andaluza: del aula al litoral'. - UNIA

MÁLAGA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sede Tecnológica de Málaga de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha acogido esta semana el encuentro 'Biodiversidad marina andaluza: del aula al litoral', dirigido por Antonio Román Muñoz, profesor de la Universidad de Málaga (UMA); una propuesta formativa del que el alumnado ha destacado la formación práctica y el contacto director con especialistas.

Este encuentro ha permitido acercar al alumnado al conocimiento de los ecosistemas marinos, sus principales amenazas y los retos actuales de conservación, han informado desde la UNIA a través de una nota.

Entre las participantes se encuentran estudiantes universitarias que han hallado en este encuentro una oportunidad para ampliar conocimientos, descubrir nuevas líneas de interés profesional y conocer de primera mano el trabajo que desarrollan investigadores y especialistas en el ámbito de la biología marina.

Lucía Domínguez López, estudiante del Máster de Conservación de la Biodiversidad de la Universidad de Huelva (UHU), explica que su interés por el encuentro surgió tanto por su proximidad a la sede como por su vocación científica. "La biología marina es una de las ramas que siempre me ha atraído", ha señalado.

Durante las sesiones, uno de los aspectos que más le ha sorprendido ha sido el estudio de los invertebrados marinos. "Es algo de lo que no se suele hablar mucho y me ha motivado para interesarme por esa rama", ha afirmado.

La estudiante considera que la experiencia le ha permitido profundizar en cuestiones que ya conocía a través de su formación universitaria. "Ahora tengo más conocimiento al respecto. Aunque ya tenía formación por la carrera, esto te mete más en el tema y te da otra visión sobre lo que ocurre realmente", ha explicado.

Aprender junto a investigadores y profesionales que trabajan directamente sobre el terreno ha sido otro de los aspectos más valorados por Domínguez. "Es un privilegio tener contacto con personas que trabajan mano a mano con la biología marina y sus problemáticas. Es una experiencia muy bonita poder compartir estos días con ellos", ha añadido. Para resumir su paso por el curso, lo tiene claro: "Ha sido una motivación para mi carrera y mi futuro laboral".

Por su parte, Marta Delgado Herrera, estudiante de la Universidad de Granada (UGR), decidió matricularse atraída por un programa que reunía diferentes áreas de la biología marina y contaba con especialistas de referencia. "El programa era muy atractivo, porque tocaba muchas ramas distintas de la biología marina con especialistas de gran nivel", ha destacado.

Entre los aprendizajes adquiridos, apunta la capacidad del curso para condensar una amplia variedad de contenidos en pocos días. "Me ha sorprendido la gran cantidad de información y nociones sobre biología marina que han conseguido darnos en tan sólo tres días de formación", ha comentado.

La alumna del encuentro considera que el conocimiento adquirido permite comprender mejor los desafíos ambientales que afectan al litoral andaluz. "Cuanto más conocimiento adquirimos sobre el litoral, conseguimos verlo de una forma más amplia y se perciben mejor las problemáticas que surgen", ha agregado.

Además, ha valorado especialmente la posibilidad de compartir experiencias con investigadores especializados. "Es una suerte y un privilegio", ha añadido Delgado, para quien el encuentro ha sido "una experiencia muy completa, dinámica e intensa, que combina la parte teórica con las prácticas de campo".

Las dos alumnas coinciden en destacar el valor de este tipo de iniciativas para complementar la formación universitaria y acercar al alumnado a la realidad profesional y científica de la conservación marina, a través del contacto directo con especialistas y del análisis de los desafíos que afrontan los ecosistemas del litoral andaluz.