Andrés Nadal reflexiona en la UNIA sobre los mitos de la creación literaria

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El escritor Andrés Nadal, director del Curso de Verano 'Escritura práctica de novela', que se imparte esta semana en la sede de La Rábida (Huelva) de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ha afirmado que "parece contraintuitivo, pero el talento no es lo esencial para escribir". En su opinión, "lo esencial es el conocimiento técnico, como en la música, como en la pintura; sin técnica no hay arte. Y escribir es un arte que se aprende".

Según ha indicado la UNIA en una nota de prensa, Nadal no cree en la inspiración como "chispa divina, ni en la idea romántica del escritor tocado por el genio", sino en "la planificación, en el conflicto narrativo, en la claridad de propósito y en la definición de públicos objetivos". "Y también, en la reescritura como parte natural del proceso creativo", ha explicado.

De esta forma, según ha remarcado el profesor, la creación de una novela empieza con "una idea mínima, casi una semilla", la cual se "convierte en título orientando el tono, el conflicto o la dirección del texto", esto se transforma en un "primer borrador lineal". "Esa primera versión es para que el autor entienda su historia. Después, vendrá la segunda versión, donde ya puede jugar con los tiempos narrativos para generar impacto. Pero antes hay que tener claro qué se quiere contar", ha aclarado.

Asimismo, también ha hablado sobre los "errores más comunes" que cometen los escritores noveles: "no planificar y no incluir conflicto". "Aunque el estilo sea brillante y los personajes estén muy bien perfilados, una novela sin conflicto ni estructura no se sostiene. Y eso es irremediable. Sin planificación, lo que se escribe puede ser elegante, pero no será eficaz", ha remarcado.

Además, el escritor ha advertido sobre el "fenomeno de escritores con buenas historias" que acaban "frustrados" por "no haber invertido tiempo en desarrollar la técnica", toda vez que ha señalado de esta forma sobre "el gran riesgo es que esas personas se queden por el camino". "La frustración aparece cuando te das cuenta de que tienes algo que contar, pero no sabes cómo hacerlo. Y entonces la historia se diluye", ha añadido.

Por eso, su primer "mandamiento" para quien quiera escribir no es "sentarse a hacerlo, sino leer". "Sin lectura, no hay escritura posible. Después, el escritor debe preguntarse qué quiere contar y a quién se lo va a contar. No hay novelas universales. Toda historia necesita un público definido", ha agregado.

Por otro lado, Andrés Nadal ha mostrado su ironía al hablar de las "musas", ya que "la musa existe, claro, pero pesa menos de lo que creemos". "La inspiración es solo un 10%. El 90% restante es trabajo, constancia y técnica. Es transpiración, no iluminación", ha zanjado.

"Ni horarios fijos ni rituales mágicos; las condiciones ideales para escribir no existen. Cada escritor tiene sus métodos y sus manías. Lo importante no es encontrar el momento perfecto, sino perder el miedo y empezar. Lo demás se aprende", ha relatado.

"Al salir de su clase se oyen términos como estructura, tono, punto de vista, clímax narrativo. Nadal no solo enseña a escribir: enseña a construir. Porque en su taller de palabras, escribir no es sentarse a esperar a que llegue la musa. Es aprender a invocarla con método", ha concluido.