Arquitecto defiende en la UNIA la necesidad urgente de "desterrar el diseño tradicional" del muelle portuario

Foto del arquitecto Sergi Carulla durante el encuentro 'Puerto de Málaga 360º' de los cursos de verano de UNIA. - UNIA

MÁLAGA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto Sergi Carulla, cofundador del estudio SCOB y responsable de proyectos de referencia como la transformación de la 'Marina Port Vell' de Barcelona, ha defendido este martes dentro del curso de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) titulado 'Puerto de Málaga 360º' la "necesidad urgente de desterrar el diseño tradicional de los muelles".

En un comunicado, la UNIA ha explicado que la transformación urbana de los muelles portuarios ante el desafío del cambio climático ha sido el centro de los debates del citado encuentro que se celebra esta semana dentro de los Cursos de Verano que organiza en la capital de la Costa del Sol.

"Es un error seguir diseñando los muelles portuarios como simples plataformas de hormigón", ha manifestado el paisajista, quien ha recordado que en la actualidad "la ecología urbana, la circularidad, la sostenibilidad y el acceso al espacio público requieren que las ciudades y los puertos trabajen en sinergia", ha explicado durante su intervención en el curso 'Puerto de Málaga 360º'.

En este encuentro, dirigido por la directora de Fundación Málagaport, María Pilar Fernández-Fígares, y las titulares de la Universidad de Málaga Elvira Maeso y María José Andrade, se han analizado los modelos internacionales para convertir los antiguos recintos comerciales en espacios habitables y biodiversos.

Carulla ha explicado que los espacios portuarios son "lugares especialmente expuestos a una insolación importante donde los materiales utilizados en las reformas de los años 90, como el asfalto, actúan de forma muy negativa en la emanación de calor". Frente a esto, su estudio propone la implantación de 'islas climáticas' basadas en una estrategia de acupuntura urbana adaptada al contexto para "aportar salud, vegetación y sombra".

"Usamos resinas que bajan la temperatura de contacto de la superficie unos 3 o 4 grados; sumado al agua y la vegetación, conseguimos entornos mucho más confortables", ha subrayado el experto.

CONFLICTO PARA LA CIENCIA

El arquitecto ha puesto sobre la mesa el valor del patrimonio histórico e industrial, tomando su propuesta del 'Blue Tech Port' de Barcelona en antiguos tinglados. Para Carulla, estas naves no deben convertirse únicamente en establecimientos de restauración o zonas de compras masivas, sino en "espacios con capacidad de transformarse para acoger usos contemporáneos".

"Es necesario atraer la cotidianidad al puerto, entendida como la presencia de sectores científicos, universitarios y de investigación, y no sólo turistas o restauración. Queremos que los puertos contribuyan a la economía azul, la de la reutilización y el contacto con las ciencias del mar, y se conviertan en polos de innovación", ha asegurado el arquitecto, quien destaca al patrimonio cómo herramienta para "definir el carácter y la identidad portuaria".

Carulla ha incidido en que los recintos marítimos no "deben entenderse nunca como entes independientes a los núcleos urbanos". Bajo esta premisa, ha recordado que deben conservar su actividad industrial y logística única por ser pilares fundamentales de la economía, además de "acercarse a la sociedad siendo un espacio público confortable, verde, saludable y biodiverso sin perder la memoria y la identidad que los hace singulares".