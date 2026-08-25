El coreógrafo Guillermo Weicker destaca en la UNIA que el lenguaje corporal es "intrínseco" a la naturaleza humana

El coreógrafo y bailarín Guillermo Weicker. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

El coreógrafo, bailarín y premio Nacional de Danza, Guillermo Weicker, ha defendido el lenguaje corporal como un "canal intrínseco" a la naturaleza humana, desmontando el mito de que las artes del movimiento constituyan una disciplina elitista o reservada a un público especializado.

Así lo ha indicado este martes en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en Baeza (Jaén), en cuya Escuela de Danza participa como docente.

El artista ha abordado los prejuicios habituales que han distanciando a la ciudadanía de este movimiento artístico. A su juicio, el principal obstáculo a la hora de contemplar un espectáculo contemporáneo ha sido "la falsa creencia" de que se requiere una preparación teórica o una competencia académica previa para poder conectar con la obra, según ha informado en una nota la UNIA.

"Seguramente el mayor error o prejuicio es el cliché de que hay que entender algo, de que se necesitan conocimientos previos o que es algo elitista. En realidad, todo lo que es danza y expresión es un impulso y una necesidad humana que nos acompaña desde que el hombre camina sobre la Tierra y se reúne en tribu", ha afirmado Weicker.

Preguntado sobre cómo se enseña a un cuerpo a transmitir lo invisible, el docente de la Escuela de Danza de la UNIA ha matizado que la función pedagógica ha consistido en "reconectar" con la naturaleza expresiva de la persona.

"No creo que haya que enseñarlo, sino en todo caso despertarlo un poco, porque es algo que todo ser humano sabe hacer. Consiste simplemente en volver a activar y encender ese canal de comunicación y, en algunos casos, darle más información técnica para que se pueda realizar de una manera más entretenida", ha explicado.

Respecto a los límites de la creación contemporánea y las fronteras entre disciplinas como el teatro o la danza, el Premio Nacional de Danza 2025 ha abogado por superar las etiquetas rígidas para "abrazar" una experiencia escénica global.

"Las artes escénicas tienen distintos lenguajes que se podrían separar o compartimentar, pero lo más interesante es ver el hecho escénico como una sola cosa; esa diferenciación casi no tengo necesidad de imponerla y que supone el mayor reto para un director, el cual es ser fiel al lenguaje con el que quieres trabajar", ha aseverado.

Al hilo, en un escenario de constante evolución profesional, Weicker ha considerado "imprescindible" que los nuevos creadores se desarrollen en espacios híbridos y de encuentro, más allá de la instrucción académica tradicional.

"La carrera de un artista no termina nunca en el sentido del aprendizaje y lo más interesante es encontrarte en un ambiente colaborativo más que exclusivamente de formación académica", ha señalado.

Igualmente, en un contexto social marcado por la "sobreestimulación digital y la inmediatez", ha resaltado poder transformador de las artes del movimiento para alterar la percepción del tiempo cotidiano y propiciar la reflexión colectiva, tras recordar la capacidad del cuerpo para mantener la atención plena del espectador durante vivencias escénicas de larga duración.