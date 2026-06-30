Los cursos de la UNIA sobre tecnología educativa y resistencia a los antibióticos cierran la segunda semana en Málaga

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MÁLAGA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sede Tecnológica de Málaga de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) cierra la segunda semana de la programación de los 'Cursos de Verano 2026' con los encuentros 'TecnologIA educativa: tendencias e innovaciones para la formación' y el denominado 'Adquisición y diseminación de resistencias a los antibióticos. Del ecosistema natural al microbioma humano: situación y retos actuales'.

En un comunicado, la UNIA ha indicado sobre el relativo a la tecnología educativa que está dirigido por la profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga (UMA) Violeta Cebrián y que, desde el 1 de julio hasta el 3 de julio, pretende proporcionar al alumnado un marco teórico-práctico para "liderar la integración de la Inteligencia Artificial (IA) Generativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y transferencia".

Durante el curso, se abordan los modelos "innovadores" como el ABP-IA (Aprendizaje Basado en Proyectos con IA) o la alfabetización en IA para "garantizar un uso seguro y responsable y reivindicando el rol insustituible del docente como diseñador pedagógico".

Participan como ponentes la titular de la Universidad de Salamanca (USAL) Sonia Casillas, los titulares de la Universidad de Málaga, Daniel Cebrián y Sergio Ruiz Viruel; los titulares de la Universitat Jaime I (UJI), Francesc Marc Esteve y Anna Sánchez; los titulares de la Universidad de Sevilla (US), Maria Victoria Fernández Scagliusi y Óscar Manuel Gallego; el titular de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Moussa Boumadan Hamed; y la titular de la Universidad de Aveiro (Portugal, Margarida Rocha.

El segundo encuentro, 'Adquisición y diseminación de resistencias a los antibióticos. Del ecosistema natural al microbioma humano: situación y retos actuales', cuyo director es el investigador científico del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC), Jaime Villaverde, tiene como punto de partida este jueves 2 de julio y finalizará el viernes 3 de julio.

El encuentro de los 'Cursos de Verano 2026' de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) estudia la resistencia a los antimicrobianos (RAM) desde una perspectiva integral, analizando cómo "los genes de resistencia surgen en ambientes naturales, se diseminan a través de aguas residuales, suelos y animales, y finalmente alcanzan el microbioma humano".

"Esta resistencia es una amenaza global que compromete los avances médicos, la seguridad alimentaria y la estabilidad de los ecosistemas y comprender esta cadena es esencial para diseñar estrategias efectivas de control", ha expresado la Universidad Internacional de Andalucía en su comunicado.

Para ello cuenta con la participación del profesor de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), Jordi Figerola; la titular de la Universidad de Sevilla (US), María Antonia Sánchez Romero; titular del Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, Pilar Truchado; responsable de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana, Carles Úbeda, y responsable de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Junta de Andalucía, Raúl Emilio Vega.

En esta edición la programación de la Sede Tecnológica está compuesta por cinco cursos, un curso y cuatro encuentros, que se realizan del 22 de junio al 9 de julio.

CURSOS DE VERANO

La oferta global de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía en esta edición es de 39 cursos y encuentros, dividida en cuatro bloques temáticos: transformación digital, donde la Inteligencia Artificial (IA) mantiene un papel protagonista; sostenibilidad, sobre todo a través de la transición energética; cultura e identidad y el territorio, con cursos donde se aborda la economía social, los puertos, la agroindustria e, incluso, el rol en Europa.

Tras los cursos de la Sede de Málaga tendrán lugar los de la Sede de La Rábida (Palos de la Frontera), del 7 al 23 de julio, y los de la Sede Antonio Machado (Baeza), del 18 de agosto al 4 de septiembre. A esta oferta se suman por segundo año consecutivo los cursos en Jerez, donde en colaboración con el Ayuntamiento y la Universidad de Cádiz (UCA) se realizarán 4 cursos de verano.