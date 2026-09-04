Los Cursos de Verano 2026 de la sede de la UNIA en Baeza (Jaén) alcanzan las 633 matrículas, 52 más que el año pasado

El director de la Sede Antonio Machado de la UNIA, José Manuel Castro. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha concluido los Cursos de Verano de la Sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén), con un incremento del alumnado al pasar de las 581 matrículas de 2025 a 633 alumnos en esta edición, lo que sitúa la media en 42,2 alumnos por curso.

El director de la sede baezana, José Manuel Castro, ha expresado su satisfacción por estos datos y ha calificado de éxito la oferta docente ofrecida durante esta época estival, según ha informado este viernes en una nota la institución académica.

En este sentido, ha explicado que, al alumnado de los Cursos de Verano, se suma el de la Escuela de Danza, con 45 matrículas, y el de la Escuela de Teatro (83). De este modo, en total, se ha recibido a 761 estudiantes.

En cuanto a su perfil, castro ha señalado "la confirmación de la tendencia registrada en las últimas ediciones en la que Andalucía ha dejado de ser el lugar de procedencia mayoritario".

Así, más del 70 por ciento de las matrículas son de otras comunidades autónomas. Del 21 por ciento procedente de Andalucía, Jaén sigue siendo la provincia que más alumnos aporta con el 10,78 por ciento, seguida de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Málaga, y, en menor medida, de Almería, Granada y Huelva.

También se incrementa el número de alumnos procedentes de otros países, que alcanzan los 78, "reforzando la identidad internacional de la UNIA". Ha llegado procedentes de países hispanoamericanos como Guatemala, Honduras, Brasil, Colombia, México, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Cuba, República Dominicana, Bolivia y Uruguay; europeos como Italia, Ucrania o Rusia; africanos como Marruecos y Túnez, y asiáticos como China.

"Como dato curioso por edad del alumnado, agrega, destacar que el mayor número de alumnos corresponde a la franja de los 48 a los 52 años", ha comentado el director. De igual modo, se mantienen los datos de paridad, con un 49,49 por ciento de alumnas y un 50,51 por ciento de alumnos.

UN TOTAL DE 15 ACTIVIDADES FORMATIVAS

En esta edición en la Sede Antonio Machado, desarrollada durante tres semanas, del 18 de agosto a este viernes, se han programado 15 actividades formativas, de los que ocho han sido cursos y siete, encuentros.

Se han incluido cursos ya tradicionales como el de poesía, dedicado en esta ocasión a la relación entre poesía y flamenco o los talleres para enseñar español a personas inmigrantes y refugiadas; y otros que se han ido consolidando en los últimos años como el de fundamentos de la Inteligencia Artificial (IA), el toro bravo o la gestión y gobernanza de instituciones culturales.

Sin olvidar, además, la oferta docente destinada al sector oleícola, en esta edición abordando aspectos como la digitalización y la IA o la olivicultura. También se han programado cursos que han despertado el interés del alumnado como los de fotografía, jazz, cine o gobernanza de cooperativas y se han recuperado cursos como el dedicado a la novela histórica, que ha analizado el mundo literario del escritor.

Como novedad se han incorporado los cursos dedicados al derecho y el deporte, la educación inclusiva y la medicina en acción a través de la Filología, la Historia y las Ciencias de la Salud.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

Por último, Castro ha hecho balance de la programación complementaria de estas tres semanas, en Cultura Abierta, con una oferta de 13 espectáculos, donde han tenido cabida la música, el teatro, la danza y la tradicional velada literaria.

"La principal novedad de esta edición ha sido la visita para dirección y alumnado de los cursos y encuentros, con plazas limitadas, a Aoveland, del Grupo Oleícola Jaén, donde han conocido las instalaciones y han realizado una cata de AOVE", ha concluido.