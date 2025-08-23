La danza protagoniza la programación cultural del 25 al 29 de agosto en la Sede Antonio Machado de Baeza - UNIA

BAEZA (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

La danza es una de las grandes apuestas de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) este verano. Así, del 25 al 29 de agosto tendrá espacio propio en la Sede Antonio Machado de Baeza (Jaén) con la celebración de la Escuela de Danza y con la programación cultural 'UNIAdanzaBaeza'.

Esta apuesta por la danza tiene como objetivo "conectar el patrimonio histórico y artístico de la ciudad de Baeza con las artes del movimiento, promoviendo un espacio de encuentro internacional y multidisciplinar", han indicado en un comunicado.

'UNIAdanzaBaeza', coordinado por Eléctrica Cultura, es un compendio de doce piezas de compañías del panorama andaluz, nacional e internacional que ofrece varias propuestas diarias en diferentes puntos de la ciudad.

Así, el lunes, 25 de agosto, se abre la programación con dos espectáculos, que se celebran, a las 21.30 horas, en la pista deportiva de la Sede Antonio Machado. El primero de ellos, 'La gloria', de la compañía Melisa Calero; un ritual de iniciación para conversar con la vulnerabilidad, entendida como el lugar de resistencia donde reside la potencia de la manifestación personal. El segundo, 'Montar un cuerpo', de la compañía Triangular; dirigido e interpretado por Paula Campos y Andrea Muñoz.

Al día siguiente, martes 26, se han programado otros dos espectáculos, en esta ocasión, en el Patio del Antiguo Cuartel de Sementales: 'Alien', de la compañía Manuel Rodríguez, y 'La Furia', de María Cabeza de Vaca y compañía.

Un día más tarde, el miércoles, 27 de agosto, será el turno para 'Pies de Gallina', de la compañía Ana F. Melero & Luna Sánchez, y 'Selva', de la compañía Daniel Abreu, que cuenta con dos premios nacionales de Danza, el propio Daniel Abreu y Dácil González.

El jueves, 28 de agosto, serán tres los espectáculos que protagonicen la velada: 'Uprooted' (Desarraigada), de la compañía Ravid Abarbanel; 'Idem', de la compañía Danza Mobile, y 'Todo este ruido', de la compañía Qabalum.

La programación cultural 'UNIAdanza' finaliza el viernes, 29 de agosto, con tres nuevos espectáculos: 'I'll do it in silence' (Lo haré en silencio), de Ashley Affolter; 'Seu aquí', de Colectivo Banquet, y 'Falses memories', de la compañía Hang tho Creative.

Junto a este programa de danza, el martes 26 de agosto, a las 13.30 horas, en el Patio de Sementales, y organizado por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, tendrá lugar el encuentro 'La duda metódica' - '10 Mujeres que pusieron a bailar el mundo'; una conversación sobre el libro escrito por Mercedes Caballero, editado por Jemima Cano y con ilustraciones de Beatriz Aparicio. La entrada es libre hasta completar aforo.