Destacan la "oportunidad" que la digitalización del olivar tradicional abre para el empleo joven de la provincia de Jaén

El director de la Fundación Jaén Agritech Venture, Agustín Andreu. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 31 (EUROPA PRESS)

El director de la Fundación Jaén Agritech Venture, Agustín Andreu, ha afirmado que la digitalización del olivar tradicional "abre una oportunidad histórica para el empleo joven en Jaén" y la incorporación de tecnología será el "motor definitivo" para rejuvenecer el campo y garantizar la supervivencia económica del sector.

Así lo ha indicado este lunes en la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en Baeza (Jaén), donde participa como ponente en el curso de verano 'Digitalización e inteligencia artificial en la cadena de valor del sector oleícola: del campo a la mesa'.

Andreu ha señalado que la innovación tecnológica "no es una moda, sino competitividad", según ha informado en una nota la UNIA. "El panorama competitivo actual indica, sobre todo en el caso del olivar tradicional, la necesidad absoluta de optimizar costes e incrementar ingresos. Y eso pasa, evidentemente, por la tecnología y por la innovación. No hay otro camino", ha destacado.

Además, ha situado el punto más urgente de actuación en la propia explotación primaria, ya que se están "adoptando sistemas de explotación de hace 40 o 50 años" y hay que "cambiar el chip rápidamente". Al hilo, ha añadido que el progresivo envejecimiento de los olivicultores y la falta de relevo familiar "dificulta que asuman estas tareas por sí mismos".

Para salvar esta brecha, el experto ha propuesto apostar por la adopción a través de 'startups' y empresas de servicios especializadas. "No hace falta que los agricultores más senior se adapten directamente a estas tecnologías, pero sí que contraten empresas de servicios de gente joven ya formada para que internalicen esa digitalización y logren ser más competitivos", ha comentado.

A su juicio, la llegada de la tecnología ha constituido la "herramienta definitiva" para atraer a las nuevas generaciones al medio rural andaluz. "Los jóvenes se incorporarán a la agricultura en la medida en que esto les suponga rentabilidad y un campo de trabajo interesante", ha dicho Andreu.

CURSOS DE VERANO

El curso de verano 'Digitalización e inteligencia artificial en la cadena de valor de los aceites de oliva: del campo a la mesa' está dirigido por el catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de JAÉN (UJA) Manuel Parras y se imparte hasta el 2 de septiembre.

Tiene como objetivo mostrar herramientas, como la digitalización y la inteligencia artificial (IA), que hagan al sector más competitivo, eliminando las barreras que puedan percibirse, fundamentalmente, por falta de conocimiento.

Entre sus ponentes, también figuran Luis Martínez, catedrático de Universidad en el Departamento de Informática de la UJA y un referente internacional en Inteligencia Computacional; Carlos Parra, ingeniero Agrónomo e investigador en el centro Ifapa Camino de Purchil; Pedro López, piloto de dron profesional y director de TecnoAgro360, o Mateo Andrades, piloto y director de Jaedron.

Igualmente, se cuenta con Rosa Gallardo, catedrática del departamento de Economía Agraria de la Universidad de CórdobaCO y directora de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Agricultura; Cristina Martínez, profesora del Departamento de Ingeniería Electrónica y de Computadores de la UCO; Carlos Pérez, ingeniero en Informática Superior y director de ADJ Online, y Pedro Martínez, director gerente de IMS Control Industrial.

A ellos se suman Dolores C. Pérez, presidenta del Icnirs (Sociedad Internacional para la Espectroscopía de Infrarrojo Cercano) y catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la UCO; Cristóbal J. Carmona del Jesús, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la UJA; Isabel Fernández Martínez, de Servimpacto, y Antonio Berlanga, de Agroleum.