Doctora y poeta destaca en la UNIA que "una palabra con certeza puede curar tanto como un tratamiento"

BAEZA (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

La doctora y poeta Margarita García Carriazo ha afirmado que "una palabra con certeza puede curar tanto como un tratamiento" y ha señalado la importancia de "desmedicalizar" en ocasiones la vida para entender que no todo es una patología, sino "procesos naturales que nos recuerdan quiénes somos".

Así lo ha indicado en la conferencia inaugural de los Cursos de Verano 2025 que la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) organiza en la Sede Antonio Machado, ubicada en el municipio jiennense de Baeza.

Con esa convicción sobre el poder de la palabra, García Carriazo ha construido una relación entre la ciencia y la poesía para "dar sentido al oficio de curar", según ha informado este miércoles la UNIA.

Su trayectoria profesional como ginecóloga, investigadora y voluntaria ha seguido unas líneas generales, en las que predomina que "la salud no es sólo ausencia de enfermedad, sino también escucha, acompañamiento y respeto a la vida en toda su complejidad".

Con el paso del tiempo, ha reflexionado sobre la enseñanza de las historias que le brindan sus pacientes, añadiendo incluso que, "enseñan más que los libros". Ha aludido a los diferentes tránsitos vitales --como los embarazos y partos-- en los que, según la doctora, "se revelan verdades profundas sobre el ser humano".

En este sentido, ha considerado que, muchas veces, el personal médico debe "desmedicalizar" la vida para comprender que no todo es patología, "sino procesos naturales que nos recuerdan quiénes somos".

Igualmente, ha aportado su experiencia en el campamento de refugiados de Moria, en Lesbos, y que describe como "uno de los momentos más intensos de su biografía". "Más que médicos y enfermeros, necesitaban ternura, escucha y certezas en medio de la incertidumbre", ha compartido mientras recordaba a las mujeres en la guerra, violencia y exilios.

Incluso, en más de una ocasión, la doctora ha entregado poemas a la par de las recetas médicas ya que "está convencida de que las palabras también alivian, acompañan y abren caminos de esperanza".

También ha querido dejar un "emotivo" consejo para las futuras generaciones de médicos: "leer, esuchar y observar son tan esenciales como diagnosticar porque, la lectura nos prepara para entender mejor la vida de quienes nos confían su historia, incluso antes de haberla vivido".

Ha destacado, además, que "cuando la profesión del médico se practica con humanidad, se convierte en arte. Y que la poesía, cuando se comparte con amor, puede ser también medicina".

García Carriazo ha asistido como alumna a las distintas ediciones del curso de poesía que la UNIA programa en la Sede Antonio Machado de Baeza desde hace más de una década.

Este año tampoco ha faltado a esta cita estival y se ha matriculado en el curso 'Poesía y traducción', dirigido por el poeta y profesor de Literatura de la Universidad de Granada Juan Carlos Abril, que se está impartiendo en esta primera semana de la programación.