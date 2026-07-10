El dramaturgo César Oliva reivindica en la UNIA el teatro independiente durante el final de franquismo y la transición

César Oliva y Lidia Otón, en la Escuela de Teatro 2026. - UNIA

JAÉN 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pedagogo y dramaturgo César Oliva ha reivindicado en la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), situada en el municipio jiennense de Baeza, el teatro independiente durante el final del franquismo y la transición.

Un periodo que ha analizado en el marco de la Escuela de Teatro de la UNIA, es cofundador y exdirector, en una conferencia a partir del libro 'Teatro independiente en España', publicado por la Academia de Artes Escénicas de España.

Oliva fue coordinador de esta obra que contó con "una veintena de colaboradores que dan una imagen completa del teatro en esa época" del final del franquismo y principios de la transición democrática, según ha informado este viernes la UNIA.

"Ese libro era un poco una obligación, porque el teatro independiente es un fenómeno muy importante en aquellos años, por el que se ha pasado un poco de puntillas", ha explicado en esta actividad transversal de la Escuela de Teatro, desarrollada en la tarde de este jueves.

En su charla, ha abordado la situación del teatro independiente en diversos puntos geográficos de España, las compañías, los actores, las publicaciones, anécdotas... "Una síntesis y una serie de imágenes que es muy interesante que los alumnos vean porque son los grandes hitos del teatro independiente", ha agregado.

La otra actividad transversal de esta edición ha sido la clase magistral a cargo de la actriz y pedagoga actoral Lidia Otón, sobre su trayectoria y su carrera profesional desde que empezó en Asturias hasta su llegada a Madrid. Ha relatado al alumnado cómo ha ido encontrando una técnica de trabajo para aplicar tanto como actriz como en la pedagogía, "a través de la técnica Michael Chéjov".

"Les he contado cómo llegué, después de formarme en Asturias, al Teatro de la Abadía, y allí empecé a conocer la técnica; y cómo fueron esos años de formación y cómo después utilicé esa técnica y todo lo que aprendí para convertirlo en material de trabajo como actriz y en la pedagogía", ha comentado.

Respecto a la respuesta del alumnado, la ha calificado de "maravillosa", con "muchísima curiosidad, ilusión, entusiasmo, ganas de seguir". "Estoy muy contenta con la experiencia, con gente tan diferente en trayectoria, aprendizaje, edades; personas absolutamente diferentes que vienen de lugares del mundo del teatro, de la interpretación, muy diferentes. Ha sido una comunidad, un encuentro increíble", ha afirmado Otón.

LA ESCUELA DE TEATRO

La Escuela de Teatro está dirigida por Nieves Pérez, de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Murcia, y coordinada por el citado César Oliva, también de esta institución y miembro del Actors Studio. Su vigésimo segunda edición, se ha desarrollado esta semana, con una programación de cuatro talleres.

Dos han tenido lugar en horario de mañana: 'Juego, comicidad y creación', impartido por Antón Valén, actor, clown y pedagogo teatral, además de drama in education (DIE); y 'La imaginación como herramienta en el trabajo con comunidades', con Lucía Miranda, dramaturga, directora de escena y arteducadora.

En horario de tarde, se han programado 'Del movimiento a la palabra escénica - El cuerpo como motor de la palabra', a cargo de Lidia Otón, y el 'Taller de escritura teatral: ¿Cuáles son las verdaderas normas? (De la forma dramática a la forma abierta)', impartido por Victoria Spunzberg, dramaturga, directora y profesora de Dramaturgia.