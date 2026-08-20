El escritor Juan José Téllez señala en la UNIA la necesidad de que la poesía recupere su capacidad crítica y reflexiva

El escritor y ponente del curso 'Poesía y flamenco' Juan José Téllez. - EUROPA PRESS

BAEZA (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

El escritor y periodista Juan José Téllez ha defendido la necesidad de que la poesía contemporánea "recupere" su capacidad crítica y reflexiva, aunque, a su vez, debe "coexistir con el entretenimiento".

En una entrevista concedida a Europa Press en la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en Baeza (Jaén) --donde participa como ponente en el curso 'Poesía y flamenco'--, ha considerado que la solución no radica en potenciar un tipo de poesía frente a otro, sino en "cómo se transmite el mensaje".

A su juicio, "no tiene tanto que ver en potenciar un tipo de poesía frente a otro, ni tiene que ver en el acento crítico de la poesía, sino en las formas". "Hay formas poéticas que se dirigen más al gran público y hay otras que se dirigen a lo que llamaba Blas de Otero 'la inmensa minoría'", ha señalado sobre la ausencia de nuevos autores que quieran ejercer una poesía de "minorías".

Respecto a esta nueva corriente poética, Téllez ha alertado sobre la tendencia de ciertos círculos poéticos a convertirse en espacios cerrados. Así, ha aludido a la coexistencia de diversas corrientes enfocadas a un público y "ceñidas a una idea determinada", en lo que ha ejemplificado con el mester de juglaría y el mester de clerecía.

También se ha referido a la comprensión lectora y las nuevas crisis con la llegada del lenguaje audiovisual, tras señalar que esa poesía crítica "sigue existiendo", pero escrita de una forma que llega al público joven, el cual "necesita de un mensaje directo".

"Ahora mismo parece haber dos enfoques poéticos entre aquellos que escriben de una forma que llega a un segmento del público y otros que seguimos decimonónicamente arrastrando la tradición lírica, porque preferimos pensar que la poesía es un mensaje de náufrago en una botella que no tiene demasiada idea si va a llegar a alguien", ha declarado.

En cuanto al espacio que ocupa la poesía, ha defendido que "tiene mucho más que ver con la razón poética de María Zambrano que con la razón histórica de Ortega y Gasset". De esta manera, la ha posicionado en un espacio de reflexión emocional y existencial más allá de los límites de la razón histórica tradicional.

Preguntado por el futuro de este género literario, ha retomado la idea de Juan de Mairena y Antonio Machado: "La poesía es la palabra en el tiempo y que la afiliación de quien escribe poemas es la de ser poeta y ser la voz de la tribu para las emociones y para las pasiones, para los discursos y para los susurros", ha dicho.

FLAMENCO Y POESÍA

Por otro lado, Téllez se ha detenido en la conexión de poesía y flamenco. En su opinión, aunque el flamenco "se puede cantar sin letra", las letras siempre han ofrecido al género "un cuerpo sentimental al arte hondo esencial", subrayando que en estas letras "reside la historia de España" de quienes la cantan y la oyen.

"El acervo de coplas tradicionales del flamenco fueron escritas en el aire por gente que no conocemos y que no conocían el alfabeto, constituyendo formidables poemas populares escritos en el aire y transmitidos de padres a hijos, de madres a hijas, de generación en generación", ha valorado.

Ha añadido que esta poesía popular comenzará a "relacionarse" con el mundo de la poesía escrita de los autores que "serán afines" al flamenco como Juan Ramón Jiménez, Manuel Machado y Antonio Machado. Aunque también ha señalado una terna de nombres "reacios al género" como Miguel de Unamuno o Eugenio D'Ors.

"La generación del 27 recupera el abrazar al flamenco, porque al fin de cuentas era abrazarse, abrazarse con la tradición lírica que viene del cancionero popular de Gil Vicente, de nuestra memoria lírica, en ese caso escrita, aunque el flamenco no se escribe", ha subrayado.

El periodista ha observado que en estos últimos años ha habido escritores que han dejado de solo escribir letras para que las canten los flamencos, a lo que se ha unido la tendencia de que flamencos escriban sus propias letras y reconocerse como autores. A pesar de esta tendencia, "la complicidad entre escritores y flamenco sigue existiendo".

FUTURO

Respecto al futuro del flamenco, ha afirmado que "nunca ha sido un arte de mayoría", aunque ha precisado que esa "idea equivocada" proviene de las múltiples facetas del flamenco que han sido muy populares, citando ejemplos como Pepe Marchena o Juanito Valderrama. Al hilo, ha resaltado que el flamenco "siempre ha estado más cerca del cuarto de los cabales que de los estadios", si bien ahora hay artistas que llenan grandes teatros.

Para Téllez, además, la "pureza" del flamenco es "el mestizaje y dejarse contagiar por otras músicas", punto en el que ha citado a Paco de Lucía al indicar que "las músicas de los pueblos con la nevera vacía siempre se parecen".

"Estamos en un momento del flamenco estupendo porque hay artistas que siguen haciendo los cantes viejos, los cantes primitivo y están en el cuarto de los cabales, y hay artistas que están desarrollando otros proyectos, que es una manera de que el flamenco crezca", ha concluido.