Experta advierte en UNIA del riesgo de cometer un "error grave" al interpretar el papel de la mujer con "ojos actuales"

La doctora en Historia del Arte Elena Andrés Palos en su ponencia de los cursos de verano en la UNIA - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

La doctora en Historia del Arte Elena Andrés Palos ha advertido sobre el riesgo de cometer "un error gravísimo" al interpretar el papel de la mujer en el pasado "con ojos actuales" y ha insistido en que "se tiene que tratar con los ojos del momento".

En una entrevista con Europa Press, la ponente del curso de 'Historia y Novela Histórica' de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) realizado en la sede de La Rábida, situado en Palos de la Frontera (Huelva), ha afrontado el poder femenino en el reinado de los Austrias.

La docente de Historia del Arte en la Universidad Internacional de Valencia ha señalado que "todavía hay mucho prejuicio" en la sociedad a la hora de imaginar a las reinas como "personalidades un poco pasivas, un poco a la sombra de los reyes". La historiadora ha subrayado que "la historia nos da las evidencias de que no fue así" y ha enfatizado que estas mujeres "tuvieron poder desde siempre".

La doctora ha explicado que las reinas "tuvieron que saber vivir en un mundo un poco entre bambalinas", aunque reconoce que su poder era "igual" que el del rey en algunos reinados. Asimismo, ha precisado que "no es que no haya existido, sino que hay que saber buscarlo y hay que saber mirarlo" para recuperar la figura de estas mujeres en la historia.

Andrés Palos ha recalcado que "hay veces que se introduce la misma palabra feminismo en conceptos y en épocas que no existían". La historiadora ha subrayado la "importancia" de mantener el rigor académico al tratar estos temas y ha advertido en caer "en el riesgo de la moda".

La experta ha reconocido que "en los últimos años se ha despertado un gran interés por recuperar la figura femenina en la historia" y ha valorado "positivamente" esta tendencia. Sin embargo, ha insistido en que "se debe tratar con los ojos del momento" para evitar "malinterpretaciones" del pasado desde perspectivas contemporáneas.

Andrés Palos ha destacado que "se está haciendo muy buena labor de recoger las vidas de las mujeres, de sacarlas a la luz" y ha reiterado que estas figuras "han estado siempre" en la historia. La historiadora ha enfatizado que lo "importante" es "saber trabajarlas y saber mirarlas pero siempre con un rigor histórico".

Respecto al valor de la novela histórica como herramienta de divulgación, Andrés Palos ha afirmado que "tiene un valor inmenso porque genera no solamente interés, sino esa llamada para a querer conocer un poquito más sobre un contexto histórico diferente". La doctora ha reconocido que ella misma es lectora de novela histórica y que "nada tiene que ver con los temas de investigación".

La historiadora ha defendido que la novela histórica y la historia académica "tienen que ir de la mano y llevarse bien", tras considerar que ambas disciplinas son complementarias en la tarea de acercar el conocimiento histórico al público general.

Sobre el equilibrio entre rigor histórico y libertad creativa, Andrés Palos ha señalado que "el novelista tiene que ser verosímil" y ha puesto un ejemplo claro: "No puedes irte por las ramas cuando hay un personaje que sabemos quién es, porque yo Isabel la Católica no la puedo presentar como hija bastarda de alguien que me invente".

La experta ha concluido que existe un espacio legítimo para la imaginación del novelista en "las muchas lagunas de la historia" que permiten "que tenga su propia imaginación sin comprometer la veracidad histórica". A su vez, ha defendido que los autores pueden "meter un personaje secundario que transmita lo que yo quiero, sin tocar la realidad histórica y sin faltar el respeto a la historia".

CURSO DE VERANO

El curso 'Historia y Novela Histórica', dirigido por el doctor José Calvo Poyato del 13 al 16 de julio, "analiza la relación entre el relato histórico y la libertad narrativa de la novela, a través de personajes y episodios que han inspirado obras recientes del género", además cuenta con la participación de la escritora y periodista Eva Díaz Pérez, el escritor Mario Villén o los profesores de la Universidad de Zaragoza y Universidad de Sevilla, Jose Luis Corral y Gloria Lora Serrano.

Según la UNIA ha comunicado en una nota de prensa, "se han planteado una serie de acontecimientos para enmarcarlos en el ambiente histórico de su época y que han sido objeto de atención de algunas novelas históricas de relevancia en los últimos años".

El curso cuenta con la participación de autores que "dan a conocer la forma en que han abordado esos acontecimientos o se han acercado a esos personajes, la forma en cómo se han documentado o han construido su tiempo". Por otro lado, historiadores, especialistas en las épocas en que se vivieron esos acontecimientos y los protagonistas de las novelas, "nos acercan a ellos o a su época desde una perspectiva estrictamente histórica".

"Ese planteamiento nos permitirá acercarnos hasta dónde llega la libertad del novelista en el tratamiento histórico o hasta dónde son admisibles las libertades para no faltar al calificativo de históricas que se da a estas novelas sin perder de vista que para que sean consideradas históricas han de guardar unos determinados cánones", ha conluido el comunicado de la entidad universitaria.