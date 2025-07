Experta afirma en la UNIA (Huelva) que "la crítica literaria es una herramienta de construcción y aprendizaje"

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

La analista de textos Valeria Lorenzo y ponente del curso de verano 'Escritura práctica de novela: estructura y análisis', que se ha impartido en la sede de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ha expuesto su perspectiva sobre "el análisis literario, la importancia del conflicto narrativo y el valor de la crítica constructiva en el proceso de escritura".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, Lorenzo ha remarcado que "cuando una ha leído mucho, empieza a distinguir lo que es buena literatura de lo que es mero entretenimiento". "Una se vuelve crítica, ya no todo lo que lee le gusta ni le parece bueno", ha añadido.

Asimismo ha asegurado que el "bagaje" le permite identificar con "rapidez" los "puntos débiles" de una novela, desde "fallos" estructurales hasta la "falta de originalidad".

Durante su intervención en el curso, ha señalado que uno de los "errores más comunes" al escribir una novela es la "debilidad" del conflicto. "Nos centramos en que tenemos una historia bonita, en que sabemos escribir, pero olvidamos el conflicto. Sin él, a mitad de la novela el interés se pierde y el texto se diluye", ha apuntado, comparando a su vez el "conflicto" con la gasolina de un coche, ya que "cuando te quedas sin gasolina, el coche se detiene. Lo mismo pasa con una historia sin conflicto".

"Un buen conflicto debe ser lo bastante potente como para sostener una historia larga, atrapando al personaje principal en una situación límite de la que no pueda escapar fácilmente. Esa tensión, sostiene, es lo que mantiene viva la narrativa y motiva al lector a seguir leyendo", ha abundado.

Valeria Lorenzo ha reconocido que "crear le resulta más difícil que analizar". "Corregir o hacer crítica me resulta más natural. Crear requiere silencio, una buena idea generadora y un proceso muy íntimo. Además, corregirse a uno mismo es especialmente complicado. Cuando relees tu propio texto, justo después de escribirlo, piensas que todo está bien. Pero al dejarlo reposar, afloran los errores", ha asumido.

No obstante, se ha referido a que "la crítica no debe entenderse como un juicio destructivo". "No se trata de decir esto no vale, sino de señalar qué no funciona y cómo podría solucionarse. La crítica debe venir con alternativas. Ese es mi objetivo, que una obra pueda salvarse, mejorar, y no ser descartada por errores corregibles", ha señalado.

También ha recordado un caso que tuvo lugar en una edición anterior del mismo curso, en el que "una chica que escribía literatura infantil trajo un cuento y le hice correcciones detalladas; meses después me escribió para agradecerme porque había ganado un premio y se lo publicaban en Latinoamérica y España, y el jurado destacó, precisamente, los aspectos que había trabajado a partir de mis comentarios". "Ese tipo de reconocimientos son los que realmente llenan", ha apostillado.

La analista ha indicado que las críticas son "necesarias" para crecer y "no deben frustrar", porque, desde su punto de vista "escribir bien es cuestión de oficio, de práctica, de disciplina; nada se consigue a la primera, pero con constancia se puede llegar muy lejos", ha concluido.