Experto afirma que la brecha digital no puede resolverse con soluciones genéricas y requiere adaptarlas a cada contexto

El doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla Antonio de Padua. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Sevilla Antonio de Padua Palacios ha afirmado que la brecha digital "no puede resolverse con soluciones genéricas", sino que dependerá de cada contexto, desde lo tecnológico a lo social.

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press en la sede Antonio Machado la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), de Baeza (Jaén), donde ha sido ponente del curso de verano 'La educación inclusiva mediada por tecnología educativa y social'.

"La brecha no solo es económica, también es social o generacional, lo que explica por qué, incluso en barrios que podamos creer que están tecnologizados, podemos hablar de brecha digital", ha recalcado Palacios, quien ha aludido al carácter multidimensional del fenómeno.

Sobre la brecha internacional entre docentes y estudiantes, ha aludido a una ignorancia entre el profesorado que desconoce los usos de la inteligencia artificial; un aspecto relacionado con la competencia digital docente, que se ha ido trabajando en los últimos años.

"Andalucía es de las comunidades autónomas de España pionera en transformación digital y podemos decir casi que también en Europa", ha afirmado. No obstante, "aun así", se observa "que hay una brecha brutal entre habilidades digitales del profesorado y lo que también hace el alumnado con la IA".

Además, con respecto a la inteligencia artificial, el experto ha señalado que en las facultades de educación de la Universidad de Sevilla ha habido conflictos a nivel interno porque existe entre el profesorado una dualidad sobre el uso de esta tecnología.

Sobre la necesidad de enseñar a utilizarla correctamente, ha considerado que "hay problemas para enseñar a usarlo bien". En este sentido, ha subrayado que es fundamental que los estudiantes comprendan que "la IA también alucina, como la persona, a veces se inventa datos, no es capaz por sí sola de darte una solución definitiva a un problema".

También se ha referido al impacto de la inteligencia artificial en comparación con otras tecnologías educativas y ha asegurado que "la IA ha supuesto un antes y un después", respecto a la realidad virtual, la realidad aumentada o las pizarras digitales, por ejemplo.

Palacios ha enfatizado la importancia de las fuentes en el contexto de la IA y ha explicado que "se utiliza las fuentes fáciles", lo que requiere una mayor reflexión crítica sobre la información generada por estas herramientas. Igualmente, ha insistido en la necesidad de desarrollar una competencia digital que vaya más allá del "mero uso técnico de las herramientas".

Sobre los objetivos de su intervención en el curso de verano, ha precisado que no se ha tratado de una charla magistral de dos horas y media, sino de una ponencia donde establecer unos fundamentos en el que los alumnos "sean conscientes de su contexto próximo y dando una pequeña respuesta fundamentada a un problema de brecha digital".

"Si logro que los participantes peleen, en el buen sentido, y debatamos sobre el concepto de la brecha digital, que es tan importante hoy en día, me iré muy contento", ha concluido el doctor en Ciencias de la Educación.