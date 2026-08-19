Experto afirma en la UNIA que la inteligencia artificial atraviesa un "estancamiento" en su evolución fundamental

El director del curso de verano 'Introducción práctica a la inteligencia artificial', Andrés Ortiz. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

El ingeniero en Electrónica y catedrático de Teoría de la Señal y de las Comunicaciones de la Universidad de Málaga, Andrés Ortiz, ha afirmado que la inteligencia artificial (IA) ha entrado en una fase de "estancamiento" en su evolución fundamental, tras argumentar que las últimas actualizaciones de GPT "no han evolucionado y mantienen el mismo núcleo de algoritmos".

Así lo ha indicado este miércoles en una entrevista con Europa Press en la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza, donde dirige el curso de verano 'Introducción práctica a la inteligencia artificial'.

Ortiz ha manifestado que las grandes empresas proveedoras de servicios de IA operan en "pérdidas económicas", ya que las empresas más grandes que proporcionan estos servicios han dado a conocer que han sido "insolventes", incluso con las suscripciones, "que no pagan ni la electricidad que consumen".

Al hilo, ha alertado sobre las consecuencias de esta realidad financiera en el mercado laboral, puesto que algunas compañías que han optado por despedir programadores para sustituirlos por sistemas de inteligencia artificial se han percatado de que esta decisión resultó contraproducente y "se están dando cuenta que la IA es más cara que el propio trabajador".

El experto, además, ha incidido en los problemas de fiabilidad que presenta la tecnología actual, tras explicar que los errores que ha podido cometer la IA ha generado un círculo vicioso que ha requerido supervisión humana constante.

Ha añadido que la "necesidad de corregir los fallos" generados por estos sistemas ha obligado a las empresas a mantener plantillas de trabajadores especializados, lo que ha cuestionado la viabilidad de un modelo actual que "contrata gente que arregle los errores de la IA". A su juicio, "ese modelo sostenible así no es viable".

Respecto al cambio de paradigma que se espera en el sector, Ortiz ha aludido a limitaciones técnicas fundamentales que impiden avances significativos mientras se mantenga la arquitectura actual, refiriéndose a los modelos de lenguaje basados en "algoritmos autoregresivos" como GPT o Gemini.

REGULACIÓN

En cuanto a la dimensión regulatoria, ha destacado las diferencias sustanciales entre la legislación europea y la de otras regiones. "La legislación de la Unión Europea está mucho más centrada en organización y, sobre todo, en conservación de un producto que no tenga la posibilidad de actuar libremente", ha dicho en contraste con marcos legales más permisivos en otras jurisdicciones.

Por otro lado, ha declarado que el uso de datos ha constituido el núcleo del debate ético y regulatorio. "Si eliminamos el uso de los datos, se acabará la inteligencia artificial", ha apostillado. Por ello, ha planteado interrogantes sobre la ética de utilizar cierto tipo de información, preguntándose sobre el uso de datos médicos o clínicos con el fin de "entrenar a la IA".

Al hilo, ha considerado que, mientras algunos países como China mantienen legislaciones más laxas que han permitido a los desarrolladores mayor libertad, esto no ha resuelto las limitaciones técnicas fundamentales del modelo actual.

"Por mucha amplitud de la legislación que tengan, si los cimientos siguen estando como se encuentran en la actualidad, ya pueden desarrollar lo que quieran que no van a cambiar los resultados sustanciales", ha argumentado.

En este punto, se ha referido a esta tecnología como un "castillo de naipes", cuya sostenibilidad estará comprometida por el "elevado coste económico" de su funcionamiento, tras señalar que los cimientos "son bastante débiles" por la escasa sostenibilidad que tendrá debido a su "coste de producción".

CURSO DE VERANO

En cuanto al curso de verano que dirige en la UNIA, ha detallado que se centra en enseñar cómo funciona el algoritmo de IA desde "abajo" con el propósito de que el alumno comprenda cómo funciona lo de "arriba". De este modo, se pretende que los estudiantes capten el funcionamiento de las respuestas de un sistema GPT cuando "le preguntas algo".

Ortiz ha explicado que se trata de un "curso técnico", pero con una posibilidad práctica, que busca un equilibrio entre el rigor académico y la accesibilidad para un alumnado heterogéneo que ha acudido a la formación este año.

"Ha atraído a gente de la empresa, profesores de institutos, gente del ámbito militar... Es decir, ya ves que la IA es algo transversal que está en todos sitios y, al final, interesa a todo el mundo porque de una manera u otra pues quieren tener esa formación", ha manifestado.

Su programación también incluye una mesa redonda centrada en la sostenibilidad de la inteligencia artificial "o si realmente estamos en una burbuja". Una cuestión que ha considerado fundamental para entender el futuro de esta tecnología y que ha motivado la participación de expertos de diversos ámbitos.

Con todo ello, el curso de verano 'Fundamentos de Inteligencia Artificial: modelos generativos y aplicaciones avanzadas en Salud, visión artificial y lenguaje' tiene como objetivo "introducir a los participantes en las principales áreas y aplicaciones prácticas de la IA moderna, con énfasis en su impacto, técnicas clave y tendencias actuales".

Cuenta como ponentes con la directora de Producto y cofundadora de Monoceros Labs, Nieves Ábalos; el director de la Oficina de Software Libre del Vicerrectorado de transformación digital de la UGR, Pablo García; el doctor en Ingeniería e investigador en Ciencia de Datos biomédicos e IA aplicada Diego Castillo o la doctora en Automática, Robótica e Informática Industrial por la Universitat Politècnica de València, Vanessa Moscardó, entre otros.