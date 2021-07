Experto en creación literaria asegura que en España es "terriblemente duro ganarse la vida como escritor"

HUELVA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El escritor de novela y profesor de técnicas narrativas Andrés Nadal ha asegurado en la mañana de este miércoles que en España es "terriblemente duro ganarse la vida como escritor, es algo que en este momento parece reservado para muy pocas personas".

Nadal es director del Curso de Verano 'Escritura de Novela' que se celebra esta semana en la sede onubense de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en La Rábida.

Según un comunicado de la UNIA, el escritor ha remarcado que triunfar en el mercado editorial "no suele deberse a la calidad de las obras" y ha puesto como ejemplo el 'Gran Gatsby', novela mencionada en el curso y que fue un "fracaso literario a pesar de ser una obra maestra". También ha mencionado a Alemania como país donde los escritores tienen más facilidad para ganarse la vida.

"En España, la escritura es algo que ha sido degradado en el momento en el que todo el mundo, y estoy pensando en Belén Esteban como personaje arquetípico, se presenta como escritor", ha argumento el profesor. "Eso quiere decir que todo el mundo, sin mucha idea o sin preparación, puede escribir, lo cual es falso", ha añadido.

En este sentido, el experto ha señalado que el mercado editorial también tiene parte de la responsabilidad porque "no edita necesariamente las mejores obras, sino las que se pueden vender porque el autor es un personaje conocido que sale en la televisión".

Como consejo para quien quiera iniciarse en la escritura de novelas, el director del curso ha advertido que es necesaria una enorme preparación, cuyo primer paso es "leer mucho y además, consumir textos de gran calidad". No obstante, "desgraciadamente esto no se está fomentando lo necesario en las escuelas", ha lamentado Nadal, que también ha apuntado que es "fundamental" entender que se trata de un camino de largo recorrido que no puede empezar y acabar en poco tiempo.

En otro orden de cosas, el escritor ha tratado la dificultad que conlleva la tarea de escribir una novela. "Para convertir una idea en una buena obra literaria, lo más importante es la planificación, ya que se trata de un proyecto enormemente complejo", ha asegurado.

"Además los escritores están trabajando con piezas etéreas, que solo existen en la imaginación y que se mueven a medida que la historia avanza", ha apostillado el especialista en estructura de novela.

Según Nadal, un proyecto literario de esta envergadura "no puede escribirse en unos pocos meses" y necesita al menos años de producción. Además, ha sostenido que "una buena novela también implica un crecimiento para el autor, lo que no quiere decir conocimiento nuevo, sino conocimiento interiorizado y aplicado a la vida del autor". Para lograr esto, el escritor debe invertir una gran cantidad de esfuerzo y de tiempo, según ha explicado el director del curso.

Este curso se caracteriza por su alto nivel técnico, en el que se han considerado dos aspectos fundamentales para ayudar al alumnado a convertirse en escritores. Por un lado, conocimientos profundos en la estructura de novela, herramientas literarias y los recursos estilísticos necesarios para comenzar a poner en pie un texto narrativo. Por otro lado, también se orienta sobre cómo es la vida de la persona que decide dedicarse a escribir, a qué dificultades se enfrenta, cómo relacionarse con el mercado editorial o cómo convertir una novela en un guion de cine.