Experto defiende en la UNIA la importancia de las instituciones culturales para lograr una "sociedad más abierta"

El director del curso UNIA sobre 'Gobernar la Cultura', José María Luna - UNIA

BAEZA (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

El director del curso de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 'Gobernar la cultura. Gobernanza y comunicación en instituciones culturales y museos' y director de actividades culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna, ha defendido este martes que una sociedad que "cuida sus instituciones culturales es una sociedad mucho más abierta y capaz de evolucionar".

En una entrevista concedida a Europa Press, el director del curso de verano, que se desarrolla hasta el 21 de agosto en la sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén), ha enfatizado la necesidad de "formar gestores culturales competentes", uno de los principales motivos de la organización de esta actividad.

Luna ha argumentado que los responsables de este tipo de instituciones están convencidos de que son de una "enorme utilidad a la sociedad". "Sin la educación base de lo que es la cultura, las sociedades no avanzan", ha apostillado.

El director de actividades culturales de la Fundación Unicaja también ha reflexionado sobre la necesidad de transmitir conocimiento a las futuras generaciones en un contexto marcado por "transformaciones aceleradas".

"Los cambios han estado presentes en la historia y el desarrollo de la humanidad siempre, lo que parece es que ahora esos cambios se producen o se suceden a una velocidad vertiginosa. Esta rapidez en las transformaciones genera una situación que nos produce un ruido que no nos permite ver con claridad hacia dónde nos van a llevar esos cambios", ha comentado.

A su vez, no obstante, ha manifestado "confianza" en la capacidad humana para adaptarse, ya que a pesar de los sucesivos cambios que se han ido produciendo a lo largo de la historia, "la humanidad ha sabido encontrar el modo de progresar".

En cuanto a la creciente preocupación por el futuro de la gestión de las instituciones culturales, el responsable de la Fundación Unicaja ha considerado que ha estado "marcado por el miedo a lo desconocido de muchos de nosotros", aunque ha insistido en que "la melancolía no es una opción, como sí lo es seguir trabajando y aportando".

CURSO DE GESTIÓN CULTURAL

Por otro lado, con respecto al curso que dirige desde este martes en Baeza, Luna ha indicado que se basará en "proporcionar una serie de experiencias o herramientas sobre el concepto de gobernanza a los profesionales que ya tienen una experiencia y a aquellos que empiezan a desarrollar su carrera profesional en el mundo de la gestión cultural".

La formación, según ha añadido, se centra en la gobernanza participativa, que ha entendido como algo "beneficioso" para el desarrollo de instituciones culturales, entre las que ha destacado los museos como foco de atención en este curso.

Tras valorar la positiva matriculación, con alrededor de 40 personas inscritas, ha aludido a la heterogeneidad del alumnado. Así, hay un amplio abanico de edades y de situaciones profesionales o formativas, por lo que el objetivo será ofrecer una respuesta a sus inquietudes en un marco de rigurosidad.

"Sin menospreciar al mundo académico universitario, lo que pretende este curso es acercarse a todos estos principios, no desde la teoría, que entendemos que es la obligación, la responsabilidad del mundo académico y que hoy en día se puede adquirir por distintas vías, sino la plasmación práctica de esos principios teóricos, a través de la experiencia de profesionales con una acreditada trayectoria en la gestión de instituciones", ha aseverado.

En este sentido, se ha primado los casos prácticos de personas que "se han visto envueltas y se han desenvuelto en ese tipo de situaciones", una aproximación que buscará proporcionar a los alumnos "herramientas aplicables" a sus realidades profesionales específicas.

Para ello, se contará con ponentes como el gestor cultural, comisario independiente, exdirector del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y exdirector del Museo Picasso, José Lebrero, así como la presidenta de la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (Feagc) y secretaria general de la Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural (Aegpc), Ana Velasco, entre otros.