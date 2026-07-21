Experto demuestra en la UNIA la viabilidad de la cocina solar como "alternativa sostenible sin huella energética"

Parabólica haciendo de "fogón" en el 'Taller de Cocina Solar' - EUROPA PRESS

LA RÁBIDA (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El técnico especialista de la Universidad de Huelva y ponente del curso 'Energía Renovable y Huelva' de la Universidad Internacional de Andalucía en su sede de La Rábida, Antonio Padilla, ha presentado un taller de cocina solar en el que ha instalado "diferentes sistemas de cocina solares, funcionando de la misma forma con la concentración de la radiación en un punto, en este caso por ejemplo las parabólicas, y llega directa a la base de la olla para cocinar de una forma tradicional".

En una entrevista para Europa Press, Padilla ha explicado que el objetivo principal de esta iniciativa es "mostrar que la cocina solar no tiene ningún problema a la hora de utilizarse para cocinar y que solo debe disponer de radiación solar en el exterior". El técnico ha destacado que con las condiciones meteorológicas adecuadas "gusta estar fuera y cocinando".

El especialista ha subrayado la "importancia medioambiental" de esta práctica, tras afirmar que "si encima no produce ninguna huella, tiene la satisfacción de contribuir a un ambiente mucho más limpio". De esta forma, ha presentado una alternativa que permite reducir "significativamente" el impacto ambiental en la cocina doméstica.

Padilla ha matizado que, aunque la cocina solar representa una "opción viable", no se va a poder cocinar con el sol todos los días porque hay "momentos en que la meteorología no favorece, como por ejemplo, este martes con las dificultades que han supuesto las nubes". Sin embargo, ha insistido en que "si hay posibilidades en casa, que haya un patio, ahí hay la posibilidad de cocinar tranquilamente y es una opción superviable para hacer algo diferente y gastando nada de energía, solo con el sol".

Padilla ha destacado el ahorro energético que supone esta metodología de cocción, y señala que "no ha costado nada en temas energéticos", solo los alimentos y es un inconveniente que también "posee la cocina normal". Esta afirmación demuestra la "eficacia" de los sistemas solares para obtener resultados culinarios equivalentes a los métodos convencionales.

Durante el taller, el especialista ha preparado diversos platos utilizando la energía solar, entre los que ha mencionado que "un cuscús con verduras". Asimismo, Padilla ha indicado que realizan platos "más elaborados" como el marmitaco de atún, que muestra la capacidad de estos sistemas para cocinar platos más elaborados que requieren mayor tiempo de cocción y control de temperatura.

El técnico ha añadido que también ha preparado "las cafeteras para después de la comida tomar un café", y demuestra que la cocina solar "no se limita únicamente a la preparación de alimentos principales", sino que permite elaborar bebidas calientes de forma igualmente efectiva.

"También se están cociendo patatas, huevos y pimientos para hacer ahora un picadillo", ha señalado Padilla tras nombrar un menú típico en una cocina "atípica".

El técnico ha explicado la capacidad de las antenas parabólicas para atraer la radiación solar, aunque a su vez, muestra la variación entre las diferentes antenas que muestran algunas "antenas hechas por nosotros", lo que muestra la capacidad de crear esta "especie de vitrocerámica solar con tres o cuatro cosas que podemos tener en casa o comprar en un supermercado", ha concluido Padilla antes de la llegada de los alumnos del curso que van a disfrutar de una comida realizada de otra manera.