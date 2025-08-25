Experto destaca en la UNIA el crecimiento de la intervención asistida con animales, con unas 180 entidades en España

David Ordóñez junto a la placa que recuerda a su perra Dune en la Sede Antonio Machado de la UNIA. - EUROPA PRESS

BAEZA (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

El experto en Intervención Asistida con Animales David Ordóñez ha valorado el crecimiento de esta disciplina en España, pasando en una década de 55 a unas 180-190 entidades en el sector, al tiempo que ha considerado que "la sociedad aún no es consciente de la importancia de los animales de compañía".

Así lo ha indicado en una entrevista a Europa Press en Baeza (Jaén), donde dirige junto a Rafael Martos, el encuentro 'Antrozoología: Beneficios de la interacción humano-animal', en el marco de los Cursos de Verano de la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).

Tras señalar que esta edición ha coincidido con el décimo aniversario del máster universitario de intervención asistida con animales que tiene lugar en esta misma sede, ha explicado que el encuentro se propone como un lugar de reunión entre el alumnado, profesorado de la intervención asistida y la antrozoología con el objetivo de actualizar conocimientos y "poner en común" los avances que se están produciendo en este ámbito.

"La antrozoología se encarga de estudiar todo lo que serían las relaciones humano-animal y cuáles son los potenciales beneficios", ha aclarado el también fundador y director de 'Perruneando, educación canina e intervenciones asistidas con perros'. Al hilo, ha apuntado que se planifican "cómo van a ser esas interacciones para conseguir unos beneficios a través de la interacción principalmente de perros y caballos".

Como ejemplo, Ordóñez ha aludido a los beneficios que tiene el introducir un perro en el contexto en el que una persona se siente amenazada --investigación que se lleva a cabo en Jaén-- y ha añadido que "puede hacer que la persona considere el espacio más seguro".

También se ha referido al ncuentro ha sido abordar el concepto de "familia multiespecie". "Sabemos que en España hay más animales de compañía que niños menores de diez años, por eso queremos darle explicación al fenómeno, ver por qué se da y en qué condiciones", ha especificado.

Por otro lado, ha destacado el crecimiento que la intervención asistida con animales ha experimentado en España. "Hicimos un estudio en 2015, cuando iniciamos el máster, en ese momento detectamos unas 55 entidades que llevaban a cabo la intervención asistida en España y a día de hoy sabemos que está en torno a 180-190. Prácticamente se ha cuadriplicado el sector en una década", ha dicho.

Ha recordado, además, que el psicoterapeuta Boris Levinson fue el pionero de esta técnica en los años 60 en los Estados Unidos. "Le vino una familia pidiendo ayuda para tratar a un niño que hoy en día estaría diagnosticado con TEA --Trastorno del espectro autista--. En esto, que su perro, cuando va a recibirlo, se escapa y el niño empieza a interaccionar con el animal", ha detallado.

De este modo, cuando se dio cuenta de que el niño, que era "un caso perdido" e "iban a internarlo", sí que interaccionaba con el perro, empezó "a aplicarlo de manera organizada y sistemática y ahí es cuando comienza a desarrollarse".

En España las primeras experiencias se dieron en torno a finales de los años 80, principio de los 90, aunque "cuando empieza a tener más expansión es a partir de los 2000, la década de 2010 fundamentalmente". En su opinión, no obstante, "la sociedad aún no es consciente de la importancia de los animales de compañía en la actualidad".

RELACIÓN

"Lo que una persona siente es muy difícil de controlar. La relación que tu estableces con tu perro o tu gato suele ser una relación íntima y a veces es la mejor relación social que puedes tener porque ese vínculo se basa en cinco elementos que muy pocas veces puedes encontrar en otras personas", ha reflexionado.

De igual manera, ha indicado que, si hubiera llevado a su perro, "lo más probable es que la gente la hubiese acariciado y, sin embargo, ese contacto físico no lo tendrían conmigo".

En este sentido, ha declarado que "con un perro rompes esa parte de intimidad y de contacto físico que hace que una persona que no le ha dado un abrazo a nadie en años a lo mejor pueda paliar esa parte de afectividad con los animales".

"Un perro no te va a traicionar ni te va a juzgar, por lo que ayuda a encontrar consuelo a nivel emocional. Es lógico que muchas personas consideren a sus perros como parte de su familia", ha resaltado.

Finalmente, ha adelantado que su próxima investigación tratará sobre el proceso psicológico de duelo cuando muere un perro, ya que ha afirmado que algunas personas han comentado pasar un proceso de duelo más doloroso por la muerte del animal que de un familiar cercano con el que tenían buena relación.

"Cuando te toca despedir a un animal nadie te dice cómo tienes que hacerlo, ¿qué haces?, ¿dónde vas?, ¿quién te apoya? Yo, por ejemplo, tengo la suerte de que mi anterior perra tiene una placa en la UNIA, entonces, evidentemente, el dolor que pasé pude exteriorizarlo y era muy comprendido por la gente", ha agradecido.