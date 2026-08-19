Experto en fotografía apuesta por visibilizar la calidad del cielo nocturno en Jaén, con cuatro reservas Starlight

Archivo - El experto en ingeniería industrial y economía y doctor por la Universidad de Jaén (UJA) Blas Ogáyar Fernández. - UNIA - Archivo

BAEZA (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

El director del curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 'Fotografía nocturna', Blas Ogáyar, ha señalado este miércoles la necesidad de poner en valor la calidad del cielo nocturno de la provincia de Jaén, que acreditan sus cuatro reservas Starlight.

Así lo ha indicado en una entrevista con Europa Press en la Sede Antonio Machado, ubicada en el municipio jiennense de Baeza, donde ha aludido al objetivo de que los fotógrafos "puedan valorar todo ese patrimonio" que está "oculto" y que se debe "visibilizar".

El encuentro combinará formación teórica y práctica, punto en el que ha explicado que la formación en fotografía nocturna debe ser impartida con lecciones prácticas, aunque el alumnado tiene que contar con unos "conocimientos teóricos básicos".

Ogáyar ha asegurado que "la fotografía como tal es un arte y hay que difundirlo". "Y, sobre todo, algo muy desconocido, fotografía nocturna", ha añadido, no sin valorar que la provincia de Jaén posee puntos "excepcionales" para desarrollarla.

Al hilo, ha explicado que este jueves habrá una clase extraordinaria en el Parque Natural de Sierra Mágina, una zona certificada como Starlight, en la que los participantes podrán fotografiar el cielo nocturno, la vía láctea, hacer circumpolares, nebulosas y hacer un seguimiento de estrellas.

"Hay que salir de la aula, hay que ir a los pueblos, hay que irse a donde está realmente hoy en día la naturaleza, que es los pueblos", ha declarado, enfatizando la importancia de los entornos naturales.

En cuanto al perfil del alumnado, Ogáyar ha observado un aumento de participación de nuevas generaciones, aunque ha reconocido que el principal problema es que "los equipos de fotografía semi profesionales cada vez son más caros, y las propias cámaras cuestan un dinero que mucha gente no se puede permitir".

Sin embargo, ha destacado que "hay bastantes jóvenes interesados por la fotografía", incluyendo alumnos de la escuela de arte, alumnos que están estudiando audiovisuales, alumnos que les interesa el tema como 'hobby', sobre todo desde el punto de vista práctico y buscan aprender, a través de la enseñanza de expertos.

Preguntado por la formación previa que reciben los fotoperiodistas y fotógrafos profesionales, el director ha valorado estos cursos como iniciativa formativa al considerar que "no existe escuela de fotoperiodismo, al igual que tampoco existe una formación estructurada y académica". Por ello, a su juicio, estos cursos servirán "para perfeccionar, iniciar a que el alumnado ponga su semilla y le sirva para después especializarse en un tema de fotografía".

Ogáyar también ha hablado de la oportunidad que representa el próximo eclipse solar, afirmando que "si no comenzamos a saber como utilizar una cámara profesional ahora, en 120 años no vamos a tener esa oportunidad". Al respecto, ha dicho que no se puede hacer una foto de un eclipse con un móvil o una cámara normal sin equipamiento especializado, lo que ha generado "bastante" interés en redes sociales y demandas de formación.

El encuentro 'Fotografía nocturna: la magia de capturar lo invisible' tiene como objetivo capacitar al alumnado para realizar fotografías nocturnas de calidad, dominando la técnica, la composición y el uso creativo de la luz en condiciones de baja iluminación.

Entre sus ponentes, figuran la presidenta de la Confederación Española de Fotografía, Montserrat González García-Quismondo, y los fotógrafos Toni Sendra, especializado en fotografía nocturna y astrofotografía; Mario Cea, especializado en fotografía de la naturaleza; Javier Rosano de Lucas, especializado en fotografía nocturna, y Mario Rubio, director de fotografonocturno.com