Experto valora la evolución del cine español y apunta que el problema no es de calidad, sino de orden económico

El director del curso de verano 'El cine por dentro', Ángel Cajigas. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

El director del curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 'El cine por dentro', Ángel Cajigas, ha destacado que la evolución positiva del cine español y ha advertido de que el problema no es de calidad, sino de orden económico.

En una entrevista con Europa Press en la sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén), donde esta semana se desarrolla el encuentro, ha puesto el acento en el papel de las distribuidoras norteamericanas en el mercado español.

"La mayor parte de las distribuidoras tienen copadas las pantallas con cine norteamericano con lo cual la cuota de pantalla que puede tener el cine español es muy baja", ha lamentado Cajigas, quien ha aludido a medidas en países como Francia, donde hay una cuota de pantalla para el cine nacional.

El también profesor de Psicología de la UJA ha criticado la repetición de fórmulas en la industria cinematográfica. "Las grandes empresas lo que quieren es ser rentables y ya está. Quieren tener grandes beneficios y para eso lo que hacen es fabricar artefactos que suponen que les van a dar esos beneficios", ha explicado.

Por otro lado, se ha detenido en el protagonismo femenino en el cine español actual. "El talento femenino está despuntando de una manera brutal, incluso por encima del masculino", ha asegurado. En esta línea, en el curso se priorizado su presencia con cinco mujeres invitadas frente a dos hombres.

Esta propuesta formativa, según ha añadido su director, ha apostado por hablar del cine desde una perspectiva práctica, de manera que los ponentes son profesionales. Además, se ha estructurado en tres secuencias diferenciadas que abarcan todos los aspectos de la creación cinematográfica.

Así, se ha contado con dos guionistas y directoras de sus propios trabajos, como Carolina Astudillo y Avelina Prat; mientras que la segunda jornada, este jueves, se centra en la parte técnica con profesionales de diferentes disciplinas.

"Viene una directora de fotografía, Gina Ferrer, que ha estado a los mandos de una película como '20.000 especies de abejas'", ha indicado. Igualmente, ha señalado la presencia de Maite Cabrera, diseñadora de sonido en películas como 'La estrella azul' o 'La infiltrada', o el montador Miguel Doblado, quien ha trabajado en series como 'Antidisturbios' y en filmes como 'Morir', 'Subsuelo' o 'La luz'.

En la tercera jornada, se incorpora la perspectiva de la producción y la crítica cinematográfica. "Viene Javier Lafuente que es el productor de Los Ilusos, una de las grandes productoras independientes en España", ha detallado Cajigas, quien ha anunciado también la participación de una crítica de cine para ofrecer un 'feedback' que no proviene del público.

"Lo mejor que puede pasar en este curso, o en cualquier otro, es que la gente se vea entusiasmada. Espero que hubiera gente que se atreviera a dar el paso y rodar sus propias secuencias, montarlas y empezar a hacer su propio cine, un cine personal que no tiene por qué llegar a las grandes pantallas", ha declarado.

'El cine por dentro' se imparte hasta este viernes. Su objetivo es que el alumnado pueda entender la naturaleza interna del cine y conozca de primera mano los diferentes procesos necesarios para generar una producción, desde la gestación de la idea hasta su plasmación en la pantalla.