Experto en vinos del Condado de Huelva advierte en la UNIA sobre la "escasa rentabilidad" del vino

Director del curso 'Vinos y Viangres del Condado de Huelva: Cultura, Territorio y Gastronomía', Manuel de la Cruz Infante, realizando su ponencia por la mañana - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El director del curso de verano 'Vinos y Vinagres del Condado de Huelva: Cultura, Territorio y Gastronomía' realizado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), que se desarrolla esta semana, en la sede de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), Manuel de la Cruz Infante, ha alertado este martes sobre la "falta de rentabilidad" actual del sector vitivinícola, tras asegurar que "al precio que se vende la uva, el vino ahora mismo no es rentable".

En una entrevista con Europa Press, el también miembro del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Condado de Huelva y Vino Naranja del Condado ha reclamado la implicación de las administraciones públicas para "revertir la tendencia y sobre todo ayudar al viticultor más que al bodeguero", ha insistido, tras argumentar que "si no hay materia prima, o sea, si no hay uva, no hay vino".

De la Cruz Infante ha persistido con una reflexión sobre la cadena de valor del sector: "Si no hay vino, no hay bodega, si no hay bodega el sector desaparece", tras enfatizar la "importancia" de "mantener el apoyo a los viticultores" como base fundamental para la supervivencia de toda la industria vinícola onubense.

Respecto al uso del vino como reclamo turístico, De la Cruz Infante ha afirmado que "desde tiempo y memoria" ha apostado por impulsar la ruta del vino en la provincia de Huelva, iniciativa que "hasta ahora no se ha conseguido poner en marcha", pero que "afortunadamente está teniendo un apoyo por parte de la mancomunidad, los ayuntamientos, las empresas, etc.".

El director del curso ha explicado que el proyecto se encuentra actualmente en fase de diseño y que "ya está casi hecho para la legalización", puesto que "para confeccionar una ruta de vino hay que implicar mucho y requiere la participación de múltiples sectores como empresas ajenas a la vid, el sector de la restauración o agencias de viajes".

El responsable ha indicado que la iniciativa requiere "un apoyo económico enorme" para su desarrollo y consolidación. En este sentido, ha apuntado que lo que se va a hacer este miércoles "podría ser una parte de esa ruta", haciendo referencia a actividades complementarias que se están diseñando en el marco del curso.

De la Cruz Infante ha destacado que entre las actividades previstas se encuentra "visitar y relacionar el mundo del toro con el vino", con una excursión programada a la 'Ganadería Acosta' en San Juan del Puerto (Huelva) que permite a los alumnos conocer de primera mano la conexión entre estos dos elementos de la cultura onubense.

De la Cruz Infante ha subrayado que el Condado de Huelva se diferencia de otras regiones vitivinícolas por su estructura empresarial particular. "Aquí, salvo dos empresas, somos cooperativas", ha precisado, añadiendo que "las cooperativas tienen un sistema de inversión distinto a una empresa particular".

De la Cruz Infante, ha subrayado la relevancia de ofrecer esta formación de verano en la sede Santa María La Rábida, tras afirmar que "hacer este tipo de curso de verano cuesta mucho organizarlo", en referencia a los esfuerzos necesarios para conseguir su puesta en marcha.

A su vez, ha destacado que el profesorado está compuesto por especialistas en activo del sector, como el ingeniero técnico Víctor Núñez, quien se incorporará como docente. El director ha incidido en la necesidad de que los participantes aprendan de profesionales que trabajan directamente con bodegas y producción propia, y señala que "me gustaría sacar de este curso jóvenes emprendedores, que es el verdadero objetivo de este curso".

De la Cruz Infante ha alertado sobre la "falta de riesgo generacional" en el campo y ha subrayado que "jóvenes emprendedores es lo ideal para seguir con el trabajo que se ha estado haciendo", lo que evidencia la apuesta del curso por impulsar nuevas iniciativas empresariales en la región.

CURSO DE VERANO

El curso sobre 'Vinos y Vinagres del Condado de Huelva: Cultura, Territorio y Gastronomía' incluye dos ponencias complementarias de contenido gastronómico. En primer lugar, una charla que imparte un chef de la zona, orientada a la cocina onubense contemporánea. En segundo lugar, una ponencia específica sobre el Jamón Ibérico con Denominación de Origen Protegida Jabugo.

Según la UNIA, los objetivos generales se centran en "dar a conocer las riquezas gastronómicas de Huelva, potenciar la comprensión del valor diferencial de sus productos de calidad, y visibilizar las oportunidades asociadas como el turismo gastronómico, dinamización rural, emprendimiento, mejora de la propuesta hostelera y comercial".

"Como resultados esperados, el alumnado fortalecerá su capacidad para interpretar el producto, comunicarlo con solvencia y contribuir a una narrativa territorial atractiva y profesional", ha concluido en su programa del curso.