Filósofo sugiere en la UNIA "indicios" de una conexión entre el "relato platónico de la Atlántida y el mundo megalítico"

El investigador, filósofo, antropólogo y director del curso de verano de la UNIA 'Atlántida y Mundo Megalítico', José Orihuela - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El investigador, filósofo, antropólogo y director del curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 'Atlántida y Mundo Megalítico', José Orihuela, ha presentado indicios que "sugieren una posible conexión entre el relato platónico de la Atlántida y la distribución geográfica del mundo megalítico".

En una entrevista con Europa Press, Orihuela ha explicado que, según Platón, "el supuesto imperio de los Atlantes tenía su epicentro en el suroeste de la península ibérica, y se extendía en Europa hasta Italia, y en el norte de África hasta cerca de la frontera con Egipto, más o menos lo que sería hoy el estado de Libia".

El filósofo, antropólogo y escritor español ha señalado que el propio Platón ofrece indicaciones precisas sobre la ubicación del mítico continente. "Más allá de las estelas Herácleas, del Estrecho de Gibraltar, de las Columnas de Hércules, no muy lejos en el océano, sino a la salida del Estrecho, es decir, en la boca del Estrecho", ha explicado.

Orihuela ha precisado que estas coordenadas geográficas "reducen significativamente" las posibilidades de localización, ya que "da dos alternativas o es el norte de África o es el suroeste de la península ibérica, pero es que Platón es tan amable que dice hasta de esas dos partes posibles dónde estaba".

El director del curso ha profundizado en los detalles mitológicos que proporciona Platón para identificar la ubicación exacta de la Atlántida y ha enfatizado que esta información permite identificar con "claridad" dónde habría estado ubicada la capital de la civilización atlante. "Desde esa región gadírica hacia la costa, todo el resto del golfo de Cádiz, si existió, ahí tuvo que estar la capital, Atlantis", ha afirmado.

Ante ello, el experto se pregunta "dónde, si existió, estaba el epicentro de la civilización Atlantis", a lo que contesta "en las tierras que bañan las aguas del golfo de Cádiz, y eso coge las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva, sin descartar también el sur de Portugal", ha explicado el director del curso sobre la exactitud de las ubicaciones que proporciona Platón en su teoría.

'ATLÁNTIDA Y MUNDO MEGALÍTICO'

En esta quinta edición del curso de verano de la UNIA, Orihuela ha incidido en que "la Atlántida es un tema poliédrico, que tiene una gran potencia heurística, porque dirige hacia distintas líneas de investigación, siempre por supuesto bajo la premisa de un trabajo realizado desde el punto de vista del método científico y de carácter interdisciplinar".

El objetivo principal de la iniciativa es, según ha precisado, "primero ver qué se sabe del mundo megalítico y hasta qué punto esa información casa o no con el relato platónico".

A su vez, ha destacado que el alumnado que participa en estas jornadas formativas ha ido "manteniendo y subiendo el nivel" año a año, congregándose personas "de muy distintas disciplinas" con interés en estos temas. "Son personas de muy distintas disciplinas que se congregan aquí, que tienen interés por la Atlántida o por el mundo megalítico o por cualquiera de los temas que tocamos", ha señalado.

Orihuela ha puesto de manifiesto el crecimiento sostenido de la participación en los cursos que se desarrollan en La Rábida (Huelva), pasando de 38 alumnos cuando comenzaron hace dos años a los 62 actuales. "Desde el año pasado, que empezamos con 38 alumnos, ya estamos en 62. Y además, todos los años va aumentando el número", ha apuntado, además de subrayar que el incremento se debe fundamentalmente al "boca a boca entre participantes", ha declarado el director del curso.

Orihuela ha hecho hincapié en que el trabajo desarrollado en estos cursos se realiza "desde el punto de vista racional y científico", rechazando los prejuicios que rodean al estudio de la Atlántida. "No hay temas que sean científicos y temas que no sean científicos. Cualquier tema se puede utilizar de forma científica o se puede estudiar de forma no científica", ha argumentado el antropólogo, tras criticar la actitud de quienes descartan estos estudios de manera automática.

El director del curso ha insistido en que negar la posibilidad de estudiar científicamente temas como "la relación de la Atlántida y del megalitismo o las relaciones transatlánticas precolombinas" supone "negar la posibilidad de que la ciencia avance". "Espero que eso entre en la mente de muchas personas que cuando escucha la palabra Atlántida, pues poco menos que echa la mano al revólver", ha concluido Orihuela.