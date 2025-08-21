Fotógrafa señala la dificultad de lograr imágenes que causen impacto "en un mundo con demasiada información visual"

BAEZA (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Confederación Española de Fotografía, Monserrat González, ha señalado que, "en un mundo con demasiada información visual", lograr una imagen que cause impacto es "muy complicado".

Así lo ha indicado en una entrevista concedida a Europa Press en Baeza (Jaén), donde ha participado en el encuentro 'Fotografía narrativa: la inquietud por contar historias'. Forma parte de lo Cursos de Verano de la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y está dirigido por Katy Gómez y Blas Ogáyar.

González ha ofrecido la ponencia 'Luz y color. Un viaje creativo', en la que ha abordado cómo actúa la luz y el color a la hora de contar una historia que llegue al espectador y sea correcta. Una temática que, como el curso en general, ha despertado un gran interés y se refleja en una asistencia "magnífica", con las plazas "llenas".

"El color influye a través de la psicología; desde el momento que nos levantamos por la mañana, según nos vestimos, ya estamos tomando decisiones a la hora de nuestro día a día y cómo éste influye en nuestras vidas", ha comentado.

Al hilo, ha afirmado que el color en una fotografía no es "meramente estético", sino que conlleva una intencionalidad oculta. Además, ha enfatizado que según qué colores y su saturación, el mensaje se recalca de una manera u otra.

"Al color rojo le llamamos el caballo ganador por su gran peso visual en la narrativa fotográfica. Cuando tienes una escena y colocas un símbolo rojo o una persona vestida de este color, por muy pequeño que sea, se te va a ir la mirada hacia allá", ha explicado.

En la ponencia, dirigida a todo tipo de niveles, también se ha hablado de creatividad. "A mí me gusta mucho ser creativa y se puede serlo con pocos medios y dinero", ha animado González, quien ha aludido a las posibilidades que ofrece, por ejemplo, el móvil.

En todo caso, esta profesional de la fotografía ha puesto de relieve que "estamos en un mundo con demasiada información visual", por lo que mostrar una imagen que cause impacto es "muy complicado".

Por otra parte, González ha abordado su trayectoria profesional y se ha detenido en proyectos como 'Fotos por Palestina', donde numerosos fotógrafos españoles se implicaron para recaudar fondos junto a una ONG. "Me pareció una idea muy bonita en la se recaudó bastante y de forma altruista", ha recordado.

Igualmente, ha hablado sobre la labor de la Confederación Española de Fotografía, de la que es la primer mujer en presidirla. "Es cierto que muchas mujeres me han visibilizado como el empoderamiento de la mujer, entonces egoístamente hay muchos más trabajos como el 'Empoderamiento de la mujer Torrijeña, que lo hice en mi pueblo", ha comentado.

De cara al futuro, le gustaría realizar un proyecto "grande" relacionado con rostros, a la vez que ha admitido que "es muy difícil porque cuando haces una serie no tiras de todas las obras que has hecho y que están en el archivo". "Me quiero complicar un poco la vida", ha añadido.

La motivación de ese trabajo viene dada por su predilección por "la gente, las caras, las miradas y las expresiones". "Tener tantas responsabilidades hace que dejes de la mano cosas que te gustan, pero siempre hay que sacar tiempo", ha concluido González.