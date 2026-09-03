Guzmán Mansilla señala en la UNIA que el árbitro profesional normaliza la presión social como una faceta más del trabajo

Archivo - El árbitro José Luis Guzman Mansilla durante un partido de La Liga. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

BAEZA (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

El árbitro de la Real Federación Española de Fútbol José Luis Guzmán Mansilla ha señalado cómo estos profesionales asumen la presión social, de manera que viven "normalizando estas situaciones como una faceta del trabajo", al igual que los aspectos físico, técnico o mental.

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en Baeza (Jaén), donde ha participado como ponente del curso de verano 'Derecho y deporte. Cuestiones relativas a la solución de litigios en el deporte'.

Guzmán Mansilla, de 30 años y con más de 16 de experiencia, ha destacado que el arbitraje es una "escuela de vida que te forma en valores, responsabilidad y también en una fortaleza mental". Unos elementos sin los que, a su juicios, es complicado lidiar con este deporte.

"Cuando llega uno al fútbol profesional viene ya muy curtido con un bagaje bastante importante de las categorías inferiores, por lo que, para mí, lo más importante es gestionar esas emociones en un campo de fútbol", ha argumentado.

Frente a la falta de vocaciones arbitrales, ha recomendado a cualquier persona interesada a intentar adentrarse en un mundo exigente a la par que vocacional. "Si tuviese a algún chico que duda sobre entrar en el mundo del arbitraje, yo le diría que lo pruebe sin ningún género de duda, porque el arbitraje es una manera de hacer deporte, una manera de conocer gente, una manera de superarte día a día", ha afirmado.

El colegiado se ha referido, además, a la violencia en el fútbol y a la necesidad de eliminarla "de manera tajante". Tras apuntar que se trata de "la lacra del deporte", ha defendido que "ese tipo de personas que no vienen a sumar a un campo de fútbol tienen que mantenerse totalmente ajenas" a esta actividad.

"Como árbitros, no debemos tener miedo a la violencia, puesto que poco a poco lo vamos a erradicar. Desde la federación se está haciendo una política que incentiva a acabar con la violencia y están trabajando muy fuerte para que esas personas no tengan cabida en un campo de fútbol", ha asegurado.

En este sentido, el colegiado de primera y segunda división del fútbol español ha manifestado su convicción de que tiene fecha de caducidad y en un periodo no demasiado largo habrá "violencia cero" en los terrenos de juego.

Por otra parte, Guzmán Mansilla se ha detenido en la relevancia del acta arbitral, ya que "es el documento que te va a llevar a tomar esas decisiones disciplinarias en los diferentes órganos que garantizan esta legalidad del deporte".

Al hilo, ha considerado fundamental que los profesionales del ámbito disciplinario conozcan el trabajo del árbitro. "Es importante también que profesionales que toman y deciden sobre sanciones disciplinarias sepan también cómo se forma un árbitro de fútbol desde la base y que comprendan todo ese proceso desde el niño que empieza a arbitrar en prebenjamines hasta un árbitro que arbitra en Primera División", ha comentado.

CURSOS DE VERANO

'Derecho y deporte. Cuestiones relativas a la solución de litigios en el deporte' se celebra hasta este jueves en la sede de la UNIA en Baeza con la dirección de Ignacio Benítez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén y presidente del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, y Diego Medina, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Córdoba y secretario del citado tribunal.

Pretende ofrecer una formación integral y especializada en uno de los sectores jurídicos con mayor proyección profesional y abordar los fundamentos del derecho deportivo, comenzando por el estudio del origen y naturaleza de los juegos deportivos. Como uno de los ejes centrales del mismo, se estudia el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía.

Para ello, junto a Guzmán Mansilla, cuenta con ponentes como Miguel Díaz, presidente del Comité de Apelación de la Real Federación Andaluza de Fútbol y catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León, y María Dolores García, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla y miembro del citado tribunal andaluz.

También participan María del Amor Albert, jefa de lo Contencioso del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y presidenta de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Sevilla; Eugenio Benítez, secretario general de la Agencia Andaluza de la Competencia y miembro del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía. Como también lo son Eloísa Carbonell (catedrática de Derecho Administrativo de la UJA); Marta Ferrer, licenciada en Derecho, y Santiago Prados, profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz.

A ellos se suman Ignacio Jiménez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, director de la Cátedra de Derecho Deportivo y director de la Escuela Nazarí de Derecho Deportivo; José Antonio Sánchez, catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de Huelva y decano de su Facultad de Derecho, y Miguel Ángel Vaquero, abogado especializado en derecho y gestión deportiva y presidente de la Asociación Española de Derecho Deportivo.