El historiador del Museo del Prado analiza en la UNIA el "hito histórico" de la primera academia de arte americana

El jefe de Colección de Pintura Española del Siglo XVIII y Goya del Museo del Prado, Andrés Úbeda, en su ponencia de los cursos UNIA - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El jefe de Colección de Pintura Española del Siglo XVIII y Goya del Museo del Prado, Andrés Úbeda, ha expresado que "la fundación de la Real Academia de San Carlos de México a finales del siglo XVIII supuso una transformación radical en el panorama cultural iberoamericano, al convertirse en el epicentro visual del continente y alterar de forma definitiva la consideración social y laboral de los creadores"

Así lo ha manifestado en el marco del curso de verano de 'Las Academias de las Bellas Artes. El modelo de San Carlos de México' realizado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en la sede de La Rábida, situado en Palos de la Frontera (Huelva). Una colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con el apoyo de la Diputación de Huelva, donde ha intervenido para repasar el legado de este centro pionero fundado hace casi 250 años.

Según ha comunicado la UNIA en su nota de prensa, la creación de esta institución, según ha señalado Úbeda de los Cobos, ha representado "un salto cuantitativo y cualitativo" para la profesión. Para el especialista, "supuso un paso adelante extraordinariamente importante, y representó el paso del taller personal de cada artista a una institución amparada por el Estado, lo que les otorgó posibilidades de formación y desarrollo profesional que antes no tenían".

La academia ha logrado centralizar los esfuerzos no solo de la capital mexicana, sino de todo el Virreinato de la Nueva España, tras exportar la metodología de San Fernando de Madrid e integrar el dibujo como un "elemento clave para articular la masa laboral y las artesanías de la época".

Respecto al debate sobre si la academia fue un instrumento de dominación política o un foco de síntesis cultural, el ponente ha recalcado que ambos procesos "convivieron de forma paralela", y ha explicado que "se convirtió en las dos cosas al mismo tiempo, porque no son conceptos estrictamente antagónicos". En este sentido, ha precisado que si bien se buscó imponer una estética centralizada, "simultáneamente ofreció a los artistas locales todas las posibilidades de promoción y desarrollo personal que no existían previamente".

"El legado que hoy atesora es el producto perfectamente integrado de aquello que llega desde la metrópoli y aquello que la propia Ciudad de México fue capaz de crear. No se trata de una institución estrictamente subsidiaria de lo que se ordenaba desde Madrid, ya que contó con una identidad propia", ha remarcado el ponente.

Por último, al evaluar las lecciones que este modelo histórico ofrece a las disciplinas contemporáneas, Úbeda de los Cobos ha situado el foco en la capacidad de innovación, y destaca el elemento fundamentalmente creativo de la universidad, la cual considera que es "la voluntad de ser capaces de crear algo nuevo a partir del conocimiento y de la existencia de una producción artística previa", ha concluido.

CURSO DE VERANO

Andrés Úbeda de los Cobos es ponente del curso de verano 'Las academias de las Bellas Artes. El modelo de San Carlos de México', organizado por la Universidad Internacional de Andalucía del 21 al 23 de julio en su sede de La Rábida, situado en Palos de la Frontera (Huelva).

Este encuentro, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con el apoyo de la Diputación de Huelva, a través de la Cátedra de Inteligencia Institucional, analiza la circulación de técnicas, iconografías y valores estéticos en Iberoamérica, desde los talleres gremiales hasta la implantación de las academias de bellas artes a finales del siglo XVIII.