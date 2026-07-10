Ingeniero de minas afirma en la UNIA que la automatización "destierra" el mito del pico y la pala en la minería actual

El Ingeniero de Minas y director general de 'Sandvik Mining and Rock Solutions Ibérica', Enrique Mota, hablando en los cursos de la UNIA - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ingeniero de Minas y director general de 'Sandvik Mining and Rock Solutions Ibérica', Enrique Mota, ha afirmado que "la tecnología y la digitalización han desterrado definitivamente el viejo mito del pico y la pala en la industria extractiva". Esta intervención ha sido parte de la programación del Curso de Verano 'Minería Inteligente: Tecnología, Automatización y Sostenibilidad', organizado por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en su sede de La Rábida, situado en Palos de la Frontera (Huelva).

Según informa la UNIA en nota de prensa, Mora ha señalado que la sociedad comete un "error básico" al juzgar la actividad minera "bajo parámetros del pasado". "Pensar que es una actividad en un entorno sucio, peligroso y que daña el medio ambiente es totalmente lo contrario a la realidad actual", ha expresado el experto, quien defiende que los avances del sector "superan en muchos casos a otras industrias en criterios de seguridad, tecnología y sostenibilidad".

La implantación del trabajo en remoto, la telemetría y la digitalización "redefinen" por completo las condiciones laborales del sector. Según ha explicado el ponente especializado en ingeniería minera, "la tecnología permite que el entorno de trabajo de un operador minero sea igual al de una actividad financiera o de investigación, ya que ni siquiera están físicamente en la máquina".

El director general de Sandvik ha sostenido que "la automatización ha permitido alcanzar el objetivo de eliminar el riesgo, sacando al ser humano del foco de peligro", tras destacar también que este factor redunda además de forma directa en una "mayor productividad y rendimiento económico de las explotaciones".

Frente a este escenario de alta cualificación, Enrique Mota ha identificado la atracción de capital humano como el "principal desafío estratégico de las empresas proveedoras". En este sentido, califica de "fundamental" la existencia de foros de debate públicos y académicos como los Cursos de Verano de la UNIA para conectar con las nuevas generaciones.

"Queremos que los jóvenes no tengan ninguna barrera psicológica y entiendan que su futuro profesional y personal puede estar muy unido al crecimiento del entorno minero", ha proseguido el ingeniero minero, e insta a las universidades a "trasladar la realidad de una industria puntera que ha convertido la antigua ciencia ficción en un estándar cotidiano".

El curso de verano 'Minería Inteligente: Tecnología, Automatización y Sostenibilidad' busca "analizar la exploración y explotación de recursos apoyada en modelos predictivos basados en IA,'machine learning' y geointeligencia, permitiendo una toma de decisiones que reducen incertidumbres, minimizan los riesgos y la huella ambiental", ha concluido en su nota de prensa la UNIA.