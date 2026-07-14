José Luis Corral destaca en los Cursos de Verano de la UNIA que "el ser humano en el siglo XXI necesita mitos"

Archivo - Tríptico de la programación de los Cursos de Verano 2026 de la UNIA. - Lucía Salguero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El catedrático e historiador, José Luis Corral, participante en el curso de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) Historia y novela histórica, que se celebra esta semana en la Sede de La Rábida, ha manifestado que "la necesidad del ser humano de construir mitos y buscar explicaciones a lo desconocido permanece inalterable, aunque las coordenadas culturales para interpretarlo hayan cambiado por completo con el paso de los siglos".

Según ha informado la Universidad Internacional de Andalucía en una nota, para este investigador, los registros sobre fenómenos inexplicables en el cielo no son patrimonio de la modernidad. "La historia de la humanidad está llena de avistamientos de ovnis", ha recordado Corral, matizando de forma "estricta" que las siglas corresponden a un "objeto volante no identificado y no a la presencia de naves extraterrestres".

Para Corral, en la antigüedad y en el medievo la población divisaba luces y anomalías que eran catalogadas automáticamente como elementos de "lo oculto" al carecer de herramientas científicas para su clasificación. El historiador de la Universidad de Zarazoga ha traducido al lenguaje de la ciencia histórica los términos de los textos antiguos, donde la aparición de "esferas celestes" o "escudos de fuego" generaba un profundo impacto en la población de la España musulmana y los reinos cristianos.

Asimismo, ha aclarado que "estas crónicas describen acontecimientos naturales, fundamentalmente caídas de meteoritos". Como en la Edad Media se desconocía qué eran, "no podían identificar esas señales o bólidos que surgían del cielo", ha aclarado.

No obstante, en un tiempo dominado por la fe, las autoridades eclesiásticas y políticas manejaban estos acontecimientos atmosféricos para encauzarlos dentro del orden establecido y evitar el pánico social. Los avistamientos inexplicables, según ha relatado el ponente, se integraban en el marco conceptual de la Trinidad o se presentaban como señales proféticas que anunciaban catástrofes inminentes o el fin del mundo, valiéndose de paralelismos con las lluvias de estrellas descritas en el Apocalipsis.

Corral ha asegurado que las fuentes documentales medievales contienen pasajes que superan la capacidad de la ficción actual por la espectacularidad de los relatos de los cronistas y el desconocimiento de las leyes físicas. Como muestra de este potencial narrativo, ha destacado un suceso real datado en torno al año 800 que afectó de manera directa al emperador Carlomagno: "Una luz enorme apareció en el cielo, cegó a todo su ejército y provocó que el propio emperador cayera de su caballo".

Preguntado por la persistencia del fenómeno en la cultura contemporánea, el catedrático ha señalado que la desaparición de las cosmogonías tradicionales y las antiguas deidades ha empujado a la sociedad del siglo XXI a volcar sus anhelos de trascendencia en otros planetas habitados por alienígenas, pese a la falta de pruebas científicas. "Nunca ha habido señales de ellos en la Tierra y dudo que las haya debido a la extensión del universo", ha apostillado.

Finalmente, ha defendido el papel de la formación universitaria de la UNIA a la hora de proporcionar las herramientas críticas necesarias para estudiar el pasado sin caer en distorsiones. "Un historiador debe intentar separar el mito y la leyenda del hecho histórico, aunque a veces están tan mezclados que es casi imposible; lo importante es que los alumnos aprendan a distinguir estos elementos", ha concluido.

CURSOS DE VERANO

José Luis Corral ha sido ponente en el curso de verano Historia y novela histórica, organizado por la Universidad Internacional de Andalucía en la Sede de La Rábida. Del 13 al 16 de julio, historiadores y novelistas se acercan personajes o acontecimientos como las leyendas tejidas en torno al cáliz de Cristo o la importancia de manuscritos como el Voynich o el Códice Calixtino hasta la llegada de los borbones a España, el papel de la Ruta de la seda, el mundo medieval tanto en la novela como en la historia pasando por el poder femenino de mujeres en la corte de los austrias o Caterina Sforza.