La magistrada Begoña Rodríguez recibe el Premio UNIA Concha Caballero en reconocimiento a su trayectoria profesional

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La magistrada Begoña Rodríguez Álvarez ha recibido este viernes el Premio UNIA Concha Caballero, concedido por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en reconocimiento a su trayectoria profesional, mediante la cual ha ganado espacios para las mujeres en el ámbito de la carrera judicial.

La institución universitaria ha explicado a través de un comunicado que Begoña Rodríguez fue la primera mujer en presidir una sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la de lo Social en el año 2016, y también en ser nombrada representante del Poder Judicial en Andalucía occidental, en 2017. Asimismo, ha ejercido en juzgados del País Vasco, Castilla y León, Cataluña y Andalucía.

La magistrada ha comenzado su intervención reclamando que "se imponga la cordura y se consiga el respeto a las normas", refiriéndose al conflicto de Ucrania. "Se desangra un pueblo entero, por un vecino más poderoso que ha decidido usar las armas para causar daño y muerte", ha lamentado, recalcando que "con ellos, lloramos todos".

Rodríguez ha recordado su llegada a los juzgados de Sevilla en 1987, donde fue la primera mujer magistrada. Un hito en el que, según ha subrayado, "no tuve que abrir ninguna puerta" pues, antes que ella y en otros lugares, "hubo mujeres que ocuparon puestos de responsabilidad".

Así, ha citado a las magistradas María Jóver, Josefina Triguero, Margarita Robles, Milagros Calvo, María Luisa Segoviano y Lourdes Aristei. Si bien, su reconocimiento ha trascendido el ámbito judicial para alcanzar a todas las mujeres que la han acompañado y arropado a lo largo de su vida. "Con este plantel no me sentí sola nunca", ha subrayado.

Rodríguez ha recordado que en sus inicios como juez "no existían conceptos como la perspectiva de género y los planes de igualdad", remarcando que, "aunque no estaban, los términos de la ley ya se tenían en cuenta". "Aprendí de los grandes magistrados a valorar las pruebas con una especial sensibilidad y considerar la existencia difícil que habían vivido muchas de aquellas mujeres", ha apuntado.

"Hoy contamos con otras leyes, que permiten exigencias de igualdad", ha indicado, precisando que "no fue fácil llegar hasta aquí, pero la tenacidad y el esfuerzo de quienes de verdad han creído en el potencial de las mujeres lo ha hecho posible". "No ha sido bastante un título legal para proteger a tantas mujeres de la violencia machista, algo no estamos haciendo bien", ha destacado, poniendo de relieve que "la represión sola no sirve, hace falta educación desde la infancia, en las escuelas y en las familias".

La magistrada ha reconocido "no creer en las cuotas, porque relativizan el éxito de las mujeres". "Creo en el talento, el esfuerzo y el respeto a los valores básicos del ser humano, de cada persona, y me parece necesario conservar y extrapolar al otro género estos valores. Algunos se consideran femeninos, pero son marca de excelencia", ha afirmado.

IGUALDAD DE GÉNERO

El rector de la UNIA, José Ignacio García, ha presidido el acto de entrega que cierra las actividades de la institución para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que ha contado compañeros, familiares y miembros del equipo de gobierno de la Internacional de Andalucía.

En el mismo, ha puesto de manifiesto la desigualdad de género que persiste dentro de los órganos judiciales como el Tribunal Supremo, donde apenas el 22,5% de los magistrados es mujer. Si bien el talento de pioneras como Cristina Almeida, Manuela Carmena o Aurora León, ha referido el rector, ha permitido áreas con "un menor desequilibro" como el Derecho del Trabajo, al que pertenece la magistrada galardonada por la UNIA.

"Más allá de la simbología de las efemérides, es importante dar visibilidad a todas estas mujeres pioneras, aunque muchas de ellas, como Begoña Rodríguez, no hayan sido conscientes de que su tesón, trabajo y perseverancia las ha llevado de manera silenciosa a convertirse en un referente para los demás", ha apuntado García.

Por otro lado, el rector ha reivindicado la Universidad como una institución que debe actuar "de manera ejemplarizante", en materia de igualdad y en todas aquellas sobre las que sea necesario incidir. "Y subrayo un mensaje que hoy más que nunca creo necesario: no cejemos jamás en la lucha de las causas justas, el conocimiento y la educación son las mejores herramientas para ser libres y críticos, para luchar por la igualdad y reivindicar la paz", ha recalcado.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha tenido palabras para la galardonada por un "premio muy merecido", que pone el foco no solo en la magistrada por su labor profesional "también a los valores que hay detrás de la persona, que los que te hemos seguido lo hemos podido ver y que expresan una talla personal que deben ser ejemplo para muchas generaciones".

BEGOÑA RODRÍGUEZ

Nacida en León, casada y madre de tres hijos, Begoña Rodríguez Álvarez es la primera mujer que logró llegar a la presidencia de una sala del TSJA cuando en febrero de 2016 fue designada para dirigir la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Ingresó en la carrera judicial en 1980.

Ha ejercido en los juzgados de distrito de Guetxo (Vizcaya), Viladecans (Barcelona) y Arévalo (Ávila). También en varios órganos de Santa Coloma de Farners (Girona), Sevilla y Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Y desde mayo del año 2000 es magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su sede de Sevilla.

Hasta el momento, han recibido el Premio UNIA Concha Caballero la alcaldesa de París, Anne Hidalgo; la cantaora flamenca Carmen Linares; la empresaria Concha Yoldi; la catedrática y primera rectora de la Universidad de Málaga (UMA), Adelaida de la Calle; la primera mujer en ingresar y dirigir una academia de Medicina en España, Carmen Maroto, y la primera mujer en ingresar y dirigir la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Enriqueta Vila.