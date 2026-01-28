El plazo de presentación de propuestas académicas para los Cursos de Verano 2026 finaliza el 6 de febrero

Archivo - Foto de familia en la inauguración del curso de verano UNIA. Imagen de Archivo. - Juan de Dios Ortiz - Europa Press - Archivo

La convocatoria pública para la presentación de propuestas académicas para la edición de 2026 de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) finaliza el próximo 6 de febrero.

Según ha informado UNIA en una nota, las personas interesadas pueden presentar sus propuestas, "no más de dos por persona". Además, ha creado una guía específica donde consultar cómo elaborar y presentar las propuestas de Cursos de Verano y ha explicado que las propuestas pueden ser de dos tipos, cursos o encuentros.

En esta línea, ha detallado que "los cursos se desarrollan durante cuatro días, con una duración de 25 horas lectivas, a las que hay que añadir una hora más para la evaluación del alumnado". Asimismo, cada curso contará como máximo con diez docentes, incluyendo "a la persona o personas responsables de su dirección".

Por su parte, los encuentros son, a su vez, de dos tipos: de tres días --con una duración de 20 horas lectivas y una hora para la evaluación, y con un máximo de ocho docentes--; o de dos días --con una duración de 15 horas lectivas y una hora para la evaluación, y con un máximo de seis docentes--, ha informado.

Por último, los Cursos de Verano se impartirán en las Sedes Tecnológica (Málaga), La Rábida (Huelva) y Antonio Machado (Jaén) de la UNIA, entre los meses de junio a septiembre de 2026.