Presidente del Colegio de Dentistas de Huelva reclama en UNIA "colaboración" para mejorar la atención del paciente

El presidente del Colegio de Dentistas de Huelva, Víctor Núñez. - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del Colegio de Dentistas de Huelva, Víctor Núñez, ha asegurado que "es fundamental la colaboración entre profesionales sanitarios de diferentes especialidades para mejorar la atención del paciente", en el marco del curso de verano 'Sinergias entre medicina y odontología: priorizando la atención del paciente' de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) que dirige en la sede Santa María La Rábida, situado en Palos de la Frontera (Huelva).

En una entrevista con Europa Press, Núñez ha explicado que la formación universitaria de médicos y dentistas es "específica". "Hay una serie de conocimientos que los que carecemos por nuestra formación y otros que los médicos no tienen una formación específica", ha explicado, por lo que ha destacado que es "positivo" tener una "buena relación" con los médicos y potenciar los conocimientos que "puedan tener más carencias y nosotros igual".

El presidente del Colegio de Dentistas de Huelva ha insistido en que esta colaboración es "muy necesaria", especialmente porque "no deja de haber innovaciones tanto en el campo médico como en el campo odontológico", y porque "es fundamental si queremos priorizar que lo primero es el paciente". "Esa apuesta común y sinergia va a mejorar la atención global del paciente".

Asimsimo, Núñez ha remarcado que Andalucía ha implementado desde hace dos años la incardinación dentro del sistema andaluz de salud de consultas odontológicas. Una política que ha permitido "crear unidades odontológicas en los hospitales principales de las capitales de provincia".

En este sentido, ha informado de que en el Hospital Infanta Elena de Huelva "se está creando una unidad odontológica que no está en funcionamiento, pero lo estará en breve", mientras que en Córdoba "ya están operando", según ha señalado el presidente del Colegio de Dentistas de Huelva.

Núñez ha destacado que "hay tratamientos en pacientes especiales que solo pueden realizarse en medios hospitalarios", lo que justifica la necesidad de estas unidades odontológicas integradas en el sistema sanitario público.

El director del curso ha dedicado especial atención a las "dificultades" que encuentran las personas con discapacidad en la atención odontológica, y afirma que estos pacientes presentan "muchísimas barreras" al ser pacientes con necesidades especiales que "requieren una atención prioritaria".

"Básicamente por su estado de salud no pueden valerse por sí mismos y necesitan de una red de apoyo, por lo que el curso viene a potenciar esta red de apoyo en cuanto a conocimientos, de cómo tratar la salud bucodental en esos niños", ha explicado el director del curso.

Nuñez ha señalado que esta atención a pacientes con necesidades especiales está totalmente relacionada con la atención a pacientes con enfermedades raras que "se está atendiendo ya en estos centros hospitalarios donde se han puesto auxiliares centrales".

Finalmente, el presidente del Colegio de Dentistas de Huelva ha resumido los objetivos del curso y afirma que "el poder ofrecer a los pacientes un tratamiento global y una atención prioritaria es lo mejor que se puede hacer", por lo que considera que hay que tener en cuenta que es una profesión "eminentemente vocacional y asistencial" y "si se puede mejorar es el mayor orgullo que puede tener un profesional", ha concluido.

CURSO DE VERANO

Víctor Núñez es el director del curso 'Sinergias entre medicina y odontología: priorizando la atención del paciente' que realiza la Universidad Internacional de Andalucía durante los días 15 y 16 de julio.

Durante este curso, la UNIA tiene como objetivo "abordar determinados temas y situaciones en las que confluyen ambos profesionales sanitarios como los antibióticos en atención primaria y odontología, el abordaje de las personas con discapacidades/enfermedades raras, conocimientos básicos de medicina para dentistas y de odontología para médicos, técnicas de anestesia en cirugía menor y odontología", ha expresado la UNIA en la presentación del curso.

Para ello, en esta actividad cuentan con médicos, odontólogos o farmacéuticos, quienes "abordarán las inquietudes y necesidades que ambas profesiones tienen en el terreno de la prescripción farmacéutica". Las sinergias entre ambas profesiones buscan "redundar en la salud de los pacientes"

A través de esta acción formativa promovida por los colegios profesionales de médicos y dentistas buscan "priorizar la atención y salud a los ciudadanos, de manera que el dentista tenga en el médico un colaborador que le permita abordar correctamente al paciente con otras patologías y generalmente plurimedicado, y que al mismo tiempo los médicos sepan entender las necesidades que requieren los pacientes de los dentistas", ha concluido la entidad universitaria.