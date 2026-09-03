La programación Cultura Abierta en la UNIA finaliza en la sede Antonio Machado de Baeza (Jaén), con 'El genoma del pavo'

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BAEZA (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

Cultura Abierta en la UNIA finaliza este jueves su programación de 2026 en la Sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén), con 'El genoma del pavo', de Rafael Maza.

Este espectáculo teatral está previsto a las 21,30 horas en la pista deportiva de la sede y las invitaciones para acceder pueden retirarse a través del enlace https://entradium.com/es/organizers/unia.

'El genoma del pavo' es una nueva aventura del personaje ideado por Maza, el "pijo Fabiolo, indomable y socarrón", que está "feliz porque ha secuenciado su genoma y con él ha descubierto las bases moleculares de la felicidad", según ha informado en una nota la Universidad Internacional de Andalucía.

"El espectáculo es una fiesta helicoidal y evolutiva en plan GENial donde descubriremos el origen de la distinción y exclusividad desde el Autolopijotus, las grandes civilizaciones antiguas que conforman las bases nitrogenadas de su estilo inconfundible, olímpico y con clase", ha señalado.

Tras licenciarse en Historia por la Universidad de Zaragoza en 2002, Maza se formó como actor en la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid (2002-2006). También ha participado en el Curso Internacional de Perfeccionamiento Teatral Ecole des Maîtres (2005) y, en Francia e Italia, tuvo la oportunidad de investigar diferentes técnicas actorales en encuentros con miembros de prestigiosas compañías de teatro internacionales.

Creó en 2012 su primer espectáculo unipersonal como compañía propia, 'Fabiolo Producciones', nombre derivado de su espectáculo 'Solo Fabiolo Glam Slam' y protagonizado por su personaje estrella, Fabiolo, "un pijo muy divertido e irreverente". Pocos años después, llegó su sátira hipster: 'Hey Bro! Hipster Show, Fabiolo Connection. Match To The Future' y su último espectáculo: 'El genoma del pavo'.

Los tres espectáculos han formado parte de la cartelera madrileña y se han llevado a los escenarios de todo el territorio nacional. Como imitador ha participado en varios programas como 'El Intermedio', de La Sexta, o el programa de radio de Juan Luis Cano --Gomaespuma-- 'Ya Veremos', de M80.

Además, ha tomado parte en varios cortos y series de ficción desde 2019 y actualmente forma parte del elenco del programa de humor 'Oregón TV', de Aragón Televisión. Cabe destacar su presencia en la serie 'El último show', en el programa 'Especial de Nochevieja 2020' de José Mota. Ha participado en varios cortos y series de ficción y presentado galas en certámenes y festivales de cine, teatro y eventos corporativos.