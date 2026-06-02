Archivo - El proyecto de arte participativo, Quásares, se presentará en CaixaForum Sevilla el 11 de junio. - UNIA - Archivo

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Quásares, el proyecto de arte participativo que, durante más de dos años ha puesto en el centro la experiencia oncológica para abrir, desde el arte, nuevas formas de mirarla y poderla narrar se presentará el 11 de junio a las 18,00 horas en CaixaForum Sevilla.

Según ha informado la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en una nota, el acto servirá para presentar públicamente las cuatro obras resultantes de este proceso colectivo, desarrollado en las unidades oncológicas de los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón y Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla. Desde 2024, pacientes, personal sanitario y artistas han trabajado conjuntamente para dibujar una geografía emocional del cáncer. Un mapa donde conviven el miedo, la incertidumbre o la rabia, pero también el humor, la ternura, el cuidado y el acompañamiento.

Para una de las participantes del proyecto y paciente, Luisa Huertas Sánchez, "Quásares llegó a mi vida en un momento de gran vulnerabilidad y me permitió transformar toda la amalgama de emociones del tratamiento en un proyecto artístico precioso". Además, ha destacado que se queda especialmente con los 'encuentros Quásares', espacios de escucha, empatía y cuidados compartidos que "son para mí sinónimo de familia".

Asimismo, para especialista en Oncología de los Hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla y Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla, Juan Virizuela, "la cultura y el arte ayudan a expresar emociones, reducir el aislamiento y mantener la conexión con la vida más allá de la enfermedad". Además, "no sustituyen al tratamiento médico, pero sí complementan el cuidado integral de la persona, humanizando la oncología y mejorando la calidad de vida durante el proceso", ha asegurado.

Por tanto, Quásares es una iniciativa de Concomitentes, la Universidad Internacional de Andalucía y Quirónsalud, coordinada por Zemos98, con la mediación de Felipe G. Gil. Asimismo, el proyecto se ha desarrollado a partir de metodologías de mediación artística que entienden el arte como una herramienta capaz de generar espacios de escucha, relación y producción colectiva.

Al hilo, uno de los mediadores del proyecto, Felipe G. Gil, ha indicado que "el arte y la cultura tienen mucho que aportar a los entornos sanitarios y que la gestión emocional de una enfermedad como el cáncer desborda las capacidades de estos contextos y, en ocasiones, ni siquiera la presencia de una psicooncóloga es suficiente para afrontar algunos de los estigmas o estereotipos asociados a la enfermedad".

Además, ha expuesto que "el arte puede ser útil para acompañar este proceso sin entorpecer el tratamiento oncológico, como un complemento más".

En cuanto al nombre del proyecto, nace de una carta escrita en 2015 por una paciente a las técnicas de radioterapia del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, en la que las comparaba con "quásares", cuerpos celestes que, aunque parecen lejanos, emiten una energía inmensa. "Eres un quásar en la tierra", decía aquella carta que terminó dando nombre al proyecto.

Para el personal sanitario, la dimensión emocional del acompañamiento es inseparable del tratamiento. Según ha explicado la enfermera Pilar Muñoz Béjar, "Quásares ha ayudado a poner imágenes, palabras y relatos a emociones que muchas veces permanecen silenciadas".

Por otra parte, las obras que se presentarán el próximo 11 de junio exploran diferentes lenguajes y aproximaciones a la experiencia del cáncer. Por un lado, la artista Adela Angulo (adelapordiosxd) presenta una serie de 60 ilustraciones construidas junto a pacientes y personal sanitario que buscan desdramatizar la enfermedad y generar un imaginario propio para hablar del cáncer desde el humor, la ironía y la ternura.

Por otro lado, Andrea Morán ha realizado un documental sonoro creado a partir de testimonios de pacientes y en colaboración con el personal sanitario de oncología. La pieza recorre esa geografía emocional del proceso oncológico y quiere funcionar también como acompañamiento para otras personas en tratamiento.

Igualmente, Rocío Mesa y Jorge Castrillo (Naino) presentan una película documental breve desarrollada a partir de un guion coescrito con pacientes oncológicas. La obra recoge experiencias personales y pone atención en los objetos, espacios y relaciones que atraviesan el proceso de la enfermedad. Por su parte, Óscar Romero muestra un ensayo fotográfico nacido de sesiones de trabajo con pacientes.

Por último, a través de cámaras instantáneas, cada participante ha construido su propio relato visual, acompañado por retratos realizados por Romero de las personas cuidadoras, los "quásares" del proyecto. La presentación será un evento de acceso libre hasta completar aforo.