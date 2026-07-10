El Puerto de Sevilla señala en la UNIA la digitalización y sostenibilidad como "ejes de la transformación portuaria"

Director del curso 'Puertos comprometidos con sus ciudades: transición energética, digitalización y transformación urbana', José Luis Galán en una de sus clases - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, ha asegurado que "la innovación, digitalización, transición energética y la sostenibilidad de los puertos" son el objetivo principal del curso de verano 'Puertos comprometidos con sus ciudades: transición energética, digitalización y transformación urbana', que realiza la Universidad Internacional de Andalucía en la sede de Santa María de La Rábida, ubicado en Palos de la Frontera (Huelva).

En una entrevista a Europa Press, Carmona ha resumido el desarrollo de "un debate general sobre los puertos con un enfoque tecnológico, de digitalización, innovación y transición energética", para consolidar así una "formación integral" sobre los retos y oportunidades del sector portuario contemporáneo.

"He estado muy satisfecho porque hemos hecho unas sesiones interesantes con empresas potentes como Moeve o Cox o directivos de Smart Cities como Baldomero Ortega", ha señalado el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla.

Por su parte, el director del curso 'Puertos comprometidos con sus ciudades: transición energética, digitalización y transformación urbana', José Luis Galán, ha señalado la iniciativa como "un esfuerzo por acercar el mundo académico a la realidad empresarial de los puertos andaluces, combinando la formación teórica con la experiencia y las oportunidades de empleo que ofrece este sector estratégico para la región".

Asimismo, Galán ha subrayado que "la universidad tiene muchos vínculos con el Puerto de Sevilla a nivel de investigación, proyectos y consultoría", aunque ha insistido en que el objetivo es "extenderlo al alumnado para que comprenda la realidad que convive con nosotros"

Respecto al implemento de la digitalización en los puertos de Andalucía, José Luis Galán, ha comentado que "todavía queda un camino largo por recorrer , ya se están teniendo iniciativas en el Puerto de Sevilla con el tema de los humanos digitales, por el cual lo han reconocido como puerto innovador".

CURSO DE VERANO

El encuentro sobre 'Puertos comprometidos con sus ciudades: transición energética, digitalización y transformación urbana' pertenece a la programación de cursos de la Universidad Internacional de Andalucía que se celebra en la sede de Santa María de La Rábida, situado en Palos de la Frontera (Huelva), y que cuenta con la organización de la Asociación RETE en colaboración con la Cátedra Puerto de Sevilla-Universidad de Sevilla y la Fundación Cajasol.

Con esta iniciativa, la Asociación RETE, la Universidad Internacional de Andalucía y los puertos andaluces buscan consolidar Andalucía como "referente en la relación entre puertos, actividad económica y sociedad", y facilitar que los futuros profesionales "identifiquen oportunidades de empleo y desarrollo en el sector portuario desde su formación académica".

El programa ofrece una oportunidad para conocer de primera mano las inversiones en innovación y sostenibilidad que están liderando puertos como los de Barcelona, Cádiz, Huelva o Sevilla. Con la participación de líderes de la industria, esta actividad garantiza una visión integral y práctica de la gestión portuaria moderna, proporcionando herramientas críticas para comprender cómo la tecnología, la descarbonización y la nueva planificación urbana están redefiniendo la frontera entre el puerto y la ciudad.