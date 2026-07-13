Una quincena de alumnos de la UNIA se forma en buceo científico para el seguimiento de la biodiversidad marina en Málaga

Una quincena de alumnos se forma en técnicas de buceo científico con la UNIA - UNIA

MÁLAGA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), a través de su Sede Tecnológica de Málaga, ha impartido la microcredencial Técnicas de buceo científico para el seguimiento de la biodiversidad marina, dirigida por Julio de la Rosa Álamos, director del Aula del Mar-Ceimar y coordinador Ceimar de la Universidad de Granada.

Durante tres días, una quincena de alumnos se ha formado profesionalmente, tanto en el ámbito teórico como en el práctico, en el buceo científico. Héctor Pula, del Aula del Mar-Ceimar y ponente del curso, explica que un curso de técnicas de buceo científico "habilita y da las herramientas para poder participar en proyectos y estudios científicos en medios hiperbáricos, que suelen ser medios bastantes hostiles y donde las herramientas que utilizamos habitualmente en medios terrestres no son válidas".

"La formación en este ámbito es muy adecuada para que los investigadores puedan aportar y realizar su función de la forma más operativa y óptima", ha apuntado.

Alejandro Homar Jiménez, alumno mallorquín, ha comentado que ha hecho este curso porque lo necesita para "poder ejercer el buceo científico en Baleares, porque sin ciertos requisitos no se puede hacer y uno de ellos es un curso de formación sobre el buceo científico".

Jiménez ha destacado la utilidad del curso, "en el que se aprende de forma multidisciplinar, diferentes tipos de muestreos, básicamente todos los que te pueden encargar como buceador científico", y el ambiente y el dinamismo. Por su parte, Tania Marín, alumna ubetense que estudia Ciencias del Mar, ha decidido hacer el curso porque le pareció "muy interesante, tanto los módulos que se daban con respecto a las técnicas de buceo como las especies que se iban a tratar en los muestreos, ya fueran Posidonias oceánicas, algas invasoras como la Rugulopteryx okamurae o la fauna asociada".

De igual modo, comenta que le ha sido muy importante aprender "las nuevas técnicas de muestreo con ROV, ya que es una tecnología que se está utilizando cada vez más, porque es más económico y no precisa tanto de una logística alta. Es un curso que me va a venir muy bien para el futuro y para el presente de mis investigaciones marinas", ha concluido.

Por último, De la Rosa ha manifestado que la aceptación por parte del estudiantado ha sido máxima y ha aludido como muestra de ello a la presencia de alumnos que se han desplazado desde Baleares para cursar esta microcredencial, dado que "han consultado la viabilidad de este curso para poder acreditarse como buceador científico y se lo han reconocido".

Además, el director del curso ha subrayado "la satisfacción de los estudiantes respecto a las distintas técnicas que han aprendido y que han sobrepasado con éxito".

BUCEO CIENTÍFICO

El buceo científico es aquella modalidad de buceo que tiene como fin la realización de estudios o proyectos vinculados a una actividad de investigación científica y se lleve a cabo exclusivamente con ese carácter mediante un permiso de la Administración Pública competente para la investigación de que se trate.

En este curso han participado como monitores Héctor Pula y Marta Delgado, del Aula del Mar-Ceimar; Alfredo Rosales, de la Fundación Museo Mar Ceuta-Gestemasur SEU; Jesús Rosas, de la Universidad de Málaga, y María Altamirano, de la UMA Y se ha impartido del 6 al 8 de julio en el Centro de Buceo 'La Herradura'(Almuñécar), en el Centro de buceo 'Calahonda'(Granada), y en 'Marina Motril'(Granada).