La sede Antonio Machado de la UNIA, en Baeza (Jaén), imparte una microcredencial sobre proyectos de paisaje cultural

Una de las sesiones de la microcredencial sobre proyectos de paisaje cultural. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) está impartiendo en la sede Antonio Machado, de Baeza (Jaén), la microcredencial 'Metodología y aproximaciones al proyecto de paisaje y arquitectura (Mappa)'.

Dirigida por Javier Muñoz y Alejandro Infantes, ambos del estudio de arquitectura Estudio Veintidós, se realiza del 28 de septiembre al 2 de octubre, según ha informado este miércoles la institución académica.

Los paisajes culturales han adquirido un papel central en las políticas patrimoniales, territoriales y de desarrollo local. La reciente inclusión del Paisaje del Agua de Beas de Segura (Jaén) en el Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía "evidencia la necesidad de formar profesionales capaces de comprender, analizar y proyectar en entornos donde confluyen valores ambientales, culturales y urbanos".

La microcredencial Mappa responde a esta demanda. Tiene como fines desarrollar la capacidad del alumnado para analizar, interpretar y proyectar sobre paisajes culturales; introducir herramientas de lectura territorial, representación y diagnóstico aplicadas a contextos reales y capacitar para abordar proyectos de regeneración de bordes urbanos, intervención paisajística y planificación estratégica local.

Igualmente, busca promover intervenciones respetuosas con el patrimonio cultural, los recursos naturales y la identidad del lugar; favorecer el trabajo colaborativo mediante un taller intensivo de proyectos y certificar las competencias adquiridas mediante una microcredencial reconocible y transferible en el ámbito académico y profesional.

Participan como ponentes Javier Navarro de Pablos, Andrés Galera, Javier Terrados y Pablo Millán, de la Universidad de Sevilla; José Miguel Fernández, del Ayuntamiento de Beas de Segura; Carmen Moreno y Juan Domingo Santos, de la Universidad de Granada; Belén Ramos, de la Universidad Politécnica de Barcelona; Fernando Rodríguez, de Gestión Técnica Medioambiental Sur, y José María Rodrigo y Beatriz Castellano, del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH).

El alumnado ha realizado una salida de campo a Beas de Segura como ejercicio inicial de esta microcredencial, "en un reconocimiento del territorio y de los valores patrimoniales que tiene el valle de Beas y su río como paisaje de interés cultural".

Se dividió al alumnado por grupos y cada uno visitó el emplazamiento en el que está trabajando como ejercicio práctico del curso. Cada lugar está registrado por el IAPH como riesgo para el paisaje, de modo que dicho ejercicio consistía en que cada grupo diera soluciones o maneras de intervenir y mitigar esos riesgos para la declaración de paisaje de interés cultural, según ha explicado Muñoz.

La microcredencial 'Metodología y Aproximaciones al Proyecto de Paisaje y Arquitectura (Mappa)' cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Beas de Segura, los colegios oficiales de arquitectos de Granada y Jaén y el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.