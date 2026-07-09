La Sede Tecnológica de UNIA de Málaga finaliza los Cursos de Verano con más de un centenar de alumnos

Concepción Travesedo, directora de la Sede Tecnológica de Málaga de la UNIA. - UNIA

MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) finaliza los Cursos de Verano de la Sede Tecnológica de Málaga con 131 alumnos matriculados, lo que supone una media de 26,2 alumnos por curso.

Así lo han informado en una nota, en la que la directora de la Sede Tecnológica, Concepción Travesedo, ha destacado "la diversidad geográfica del alumnado", que procede de forma mayoritaria de fuera de Andalucía.

El 97,71% es alumnado de España, del que un 18,32% pertenece a la comunidad autónoma andaluza. El 2,29% restante procede de otros países.

Travesedo ha subrayado "el incremento de cuatro puntos de la participación femenina" respecto a la edición de 2025. Así, de los 131 alumnos, un 61,07% son mujeres y el 38,93%, hombres.

En esta edición de 2026 se han programado un curso y cuatro encuentros; en concreto el curso 'La disciplina territorial y urbanística en Andalucía', y los encuentros 'Biodiversidad marina andaluza: del aula al litoral', 'El puerto de Málaga en 360', 'TecnologIA educativa: tendencias e innovaciones para la formación' y 'Adquisición y diseminación de resistencias a los antibióticos. Del ecosistema natural al microbioma humano'.

"Hemos acertado una edición más con las temáticas elegidas para los Cursos de Verano de nuestra Sede de Málaga", ha aseverado Travesedo, quien ha manifestado que se han cumplido las expectativas previstas con el encuentro sobre el puerto malagueño tras el encuentro sobre puertos realizado en 2025, que es "una nueva línea de formación muy demandada y necesaria".

Asimismo, ha indicado que se consolidan cursos como los encuentros de IA en Educación, "un referente de la Sede Tecnológica", y sobre biodiversidad marina, que en su tercera edición "vuelve a completar las matrículas ofertadas".

Respecto al encuentro sobre antibióticos y al curso sobre disciplina territorial, ha mencionados que son dos temas "novedosos" a los que el alumnado "ha respondido por el interés de las materias y la calidad del profesorado, señas de los Cursos de Verano de la UNIA". Por último, ha agradecido a la Fundación Unicaja "su colaboración por cuarto año con el programa de becas".