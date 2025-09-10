La sede de la UNIA en Baeza (Jaén) oferta tres microcredenciales para el sector oleícola

Archivo - Sede Antonio Machado de la UNIA, en el Palacio de Jabalquinto. - FRANCISCO J OLMO/EUROPA PRESS - Archivo

BAEZA (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

La sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), ubicada en el municipio jiennense de Baeza, oferta tres microcredenciales destinadas al sector agroalimentario, y, de forma particular, al sector oleícola.

En concreto, esta formación, cuyo plazo de matrícula finaliza el próximo el 12 de septiembre, se centrará en subproductos del olivar, indicaciones geográficas y agroindustria de precisión, según ha informado este miércoles en una nota la UNIA.

Las dos primeras microcredenciales comenzarán el 19 de septiembre: 'Generación de nuevas oportunidades de negocio en el campo de los subproductos del olivar y sus industrias', dirigida por José Antonio La Cal, de Bioliza y Universidad de Jaén, y 'Reconocimiento administrativo de las indicaciones geográficas', cuyo director es Ángel Martínez Gutiérrez, catedrático de la UJA.

La actividad sobre subproductos del olivar se impartirá en modalidad virtual hasta el 29 de noviembre de 2025. Se sustenta en la necesidad de formar nuevos perfiles profesionales capacitados para generar valor añadido a través de diferentes estrategias de aprovechamiento de los subproductos del olivar, tanto a nivel de campo como industrial, dotándoles de una visión global y transversal desde los puntos de vista técnico, económico, social, gerencial o financiero.

Para lograr incrementar la competitividad del sector a través de lo que se conoce como "diversificación concéntrica". Es importante conocer que la superficie de olivar se sigue incrementando a nivel mundial y que un 75 por ciento del total de la producción de aceituna son subproductos, por lo que es necesario abordar esta cuestión desde los ámbitos científico, académico, profesional, etcétera.

La microcredencial 'Reconocimiento administrativo de las indicaciones geográficas', se impartirá en modalidad semipresencial hasta el 25 de octubre de 2025. Sus objetivos son identificar los productos susceptibles de valorización a través de los sellos de calidad, y, especialmente, las indicaciones geográficas (IG) y conocer el procedimiento tendente a su reconocimiento administrativo mediante la preceptiva inscripción registral.

Igualmente, se pretende analizar la constitución y funcionamiento del órgano de gestión, promoción y defensa, así como el estatuto jurídico de los inscritos en el mismo, y concretar el alcance de la protección dispensada por el legislador comunitario.

DIGITALIZACIÓN

La tercera microcredencial es 'Agroindustria de precisión', dirigida por el consultor internacional Juan Vilar. Se ha programado del 26 de septiembre al 26 de octubre de 2025, en modalidad semipresencial.

Entre sus fines, están hacer comprender al alumnado los fundamentos de la agricultura de precisión y su aplicación en la agroindustria, incluyendo los principios de digitalización, sostenibilidad y optimización de recursos, e identificar las principales tecnologías de precisión (IoT, sensores, drones, big data, inteligencia artificial) y su rol en la mejora de procesos agroindustriales, como la producción, transformación y distribución de alimentos.

También se busca aplicar herramientas tecnológicas específicas (software de gestión de datos, sistemas de monitoreo remoto) para analizar y optimizar procesos en la cadena de valor agroalimentaria; aí como diseñar estrategias básicas de implementación de tecnologías de precisión en contextos reales, considerando factores como el tipo de cultivo, las condiciones ambientales y los recursos disponibles.

A ello se suma el objetivo de evaluar datos generados por tecnologías de precisión para tomar decisiones informadas que mejoren la productividad, la trazabilidad y la seguridad alimentaria.

FORMATO BREVE

Las microcredenciales son una nueva modalidad formativa (curso de formación permanente) que se imparte de forma presencial, semipresencial o virtual y tiene formato breve, ya que es inferior a los 15 créditos, y consta de su correspondiente certificación digital.

Su implementación se realiza mediante metodologías docentes adaptadas a las características y necesidades de las personas en formación. Tienen como finalidad que la población en edad laboral adquiera o mejore sus conocimientos, habilidades y capacidades para adaptarse a las exigencias y necesidades del mercado de trabajo y a necesidades sociales, personales o culturales.