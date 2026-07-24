La sede de la UNIA en La Rábida (Huelva) cierra sus tres semanas de cursos de verano con récord de asistencia

Foto de familia del curso de verno de la UNIA, en específico el curso 'Mundo Megalítico y la Atlántida' - UNIA

LA RÁBIDA (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

La Universidad Internacional de Andalucía ha cerrado esta semana su Cursos de Verano en la Sede de La Rábida, situado en Palos de la Frontera (Huelva), tras marcar un nuevo máximo de asistencia. Cerca de 600 alumnos se han matriculado en las 15 actividades desarrolladas entre el 7 y el 23 de julio, con una media de 39 estudiantes por actividad.

Según informa la propia UNIA en nota de prensa, El Salvador ha aportado el grupo extranjero más numeroso, de un colectivo que ha tenido a doce países representados. La oferta ha combinado diez cursos y cinco encuentros de verano con temáticas que han ido del hidrógeno verde y las energías renovables, a Doñana, la novela histórica, la Atlántida y el Megalítico, la gastronomía, la relación puerto-ciudad, la salud, la contratación pública o las bellas artes iberoamericanas, además de la inteligencia artificial asociada a la educación, la empresa y las finanzas.

Para la directora de la sede de La Rábida, María de la O Barroso, esta 83 edición de los Cursos de Verano "ha sido un éxito, gracias a los temas" pero, sobre todo, a que "mantienen su esencia año tras año, como es la convivencia, el diálogo, la apertura a nuevas ideas y, por supuesto, el conectar con los gustos e intereses personales en un entorno donde, siglos después, se sigue respirando el espíritu iberoamericano".

BALANCE DE CURSOS

Del total de matriculados, 304 han sido hombres (52,7%) y 273 mujeres (47,3%). Casi el 20% de los inscritos en esta edición han sido beneficiarios del programa de becas, que la UNIA convoca con el apoyo de la Fundación Unicaja. Si bien el estudiante nacional es mayoría en esta programación estival, esta edición ha contado con representantes de otras doce nacionalidades.

Entre el profesorado de esta edición han pasado por La Rábida nombres como el jefe de Conservación de Pintura del siglo XVIII y Goya del Museo del Prado, Andrés Úbeda de los Cobos; la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, María Concepción Ordiz Fuertes; el poeta y filósofo Jorge Riechmann; la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril; la catedrática de Prehistoria Primitiva Bueno, el directivo de 'Sanvik Mining' Enrique Mota; o el director del Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea en Sevilla, Mikel Landabaso.