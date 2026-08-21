Soleá Morente, en la UNIA: "la música y la literatura son dos hermanas que tienen que ir siempre tomadas de la mano"

Soleá Morente en la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía. - UNIA

BAEZA (JAÉN), 21 (EUROPA PRESS)

La artista Soleá Morente ha destacado que "la música y la literatura son dos hermanas que tienen que ir siempre tomadas de la mano para apoyarse y hacer más fuerza".

En este sentido, ha afirmado que la creación musical está indisolublemente unida a la palabra escrita. "La música está ligada a la literatura; el 50 por ciento es la palabra y el 50 por ciento la melodía", ha señalado.

Así lo ha indicado en la sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en Baeza (Jaén), donde esta semana ha participado como ponente en el curso de verano 'Poesía y flamenco'.

La cantante y licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada ha aludido al excelente momento que vive la lectura en la sociedad actual, según ha informado este viernes la UNIA. "Estamos en un muy buen momento donde se está leyendo más que nunca. El hecho de leer siempre es un síntoma excelente, sea por moda o no", ha valorado.

A su juicio, además, en la actualidad se ha producido un cambio de paradigma en la industria musical, con una "era donde la experimentación y la fusión del flamenco con otros géneros, que antes eran la vanguardia, ahora se han convertido en la tradición".

"Curiosamente, hoy en día la vanguardia reside en volver a lo tradicional: volver a una voz y una guitarra, al cante, al rock and roll y a la raíz", ha manifestado Morente.

Cuestionada sobre los debates en torno a la pureza y las fronteras de la innovación en el flamenco, la intérprete granadina ha asegurado que la esencia de la música se conserva cuando existe verdad en la propuesta.

"Trato de no ponerme límites porque considero que la esencia se conserva si hay verdad y si la experimentación, la fusión o el mestizaje están hechos desde el amor y la honestidad", ha explicado.

Evocando la célebre metáfora de la habitación propia de Virginia Woolf, ha relatado cómo construye su espacio artístico: "En la música voy encontrando ese espacio propio donde los cimientos son el flamenco y el cante y, desde ahí, parto hacia otros lugares donde antes no he estado para construir una identidad y una voz propia", ha comentado.

La artista, igualmente, ha abogado por el respeto a la pluralidad de miradas en el arte jondo. "Vengo de la escuela de Morente, donde respetamos absolutamente a quienes prefieren hacer siempre lo mismo todos los días a la misma hora, de la misma forma que a los que cambiamos constantemente como veleta de campano", ha resaltado.

POTENCIA

En cuanto al impacto de la música española en el exterior, la ponente ha señalado a artistas contemporáneos como Rosalía, Kiki Morente o María José Llergo como ejemplos de la potencia del género para romper fronteras culturales.

"El flamenco posee una fuerza inexplicable. En mis conciertos llevo una banda de rock, pop y electrónica, pero cuando canto un fandango o una alegría, la gente salta de una manera completamente diferente", ha declarado.

Por último, Morente ha agradecido a la UNIA su apuesta por celebrar encuentros que pongan en valor la relación entre las letras y la música. "Que la universidad ponga sobre la mesa proyectos como este es para estar de enhorabuena. En la sede de Baeza hay un ambiente precioso con personas de todas las edades muy interesadas en este matrimonio entre el flamenco y la literatura. Me hace muy feliz participar en este evento", ha concluido.