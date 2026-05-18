Archivo - La UNIA abre el plazo de la convocatoria para el programa Agitación científica hasta el 3 de junio. Imagen de archivo - UNIA - Archivo

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ha abierto la convocatoria Equipos 2026 del programa Agitación científica, dirigida a apoyar proyectos colaborativos de creación e investigación desarrollados por equipos integrados por artistas, personal científico y colectivos sociales. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 3 de junio.

Según ha detallado UNIA en una nota, la convocatoria, impulsada por la Internacional de Andalucía junto a Tekeando, cuenta además con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso. El programa contempla dos ayudas económicas de 14.000 euros cada una, destinadas a apoyar proyectos de creación-investigación capaces de abordar cuestiones clave como la crisis climática, las transformaciones ecosociales, las relaciones entre tecnología y ciudadanía, las prácticas culturales colaborativas o los nuevos modelos de convivencia y sostenibilidad.

Asimismo, las propuestas seleccionadas contarán con un proceso de acompañamiento y mediación desarrollado por Tekeando, mediante encuentros colectivos y mentorías individualizadas orientadas a fortalecer las dinámicas colaborativas, compartir herramientas metodológicas y favorecer la activación pública de los proyectos.

Por último, desde la organización han señalado que Agitación científica no es únicamente una convocatoria de ayudas, sino "un laboratorio abierto de innovación cultural y científica, todo un ecosistema de investigación, pensamiento y creación compartida que busca abrir nuevas formas de relación entre ciencia, cultura y sociedad".